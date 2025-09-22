Хакерська атака зупинила виробництво Jaguar Land Rover по всьому світу та завдала збитків на сотні мільйонів

Кібератака наприкінці серпня паралізувала британського автовиробника Jaguar Land Rover ( JLR ), змусивши компанію зупинити виробництво на заводах у Великій Британії, Словаччині, Бразилії та Індії. Збитки від злому можуть сягнути сотень мільйонів фунтів, а постачальники вже б’ють на сполох через ризик банкрутства.

Як пише Delo.ua, про це інформує The Guardian.

Компанія Jaguar Land Rover була змушена відключити свої системи після масштабної кібератаки. Вже минуло три тижні, але компанія все ще не змогла відновити виробництво на заводах у Великій Британії, Словаччині, Бразилії та Індії.

Збитки оцінюються у сотні мільйонів фунтів, а перебої в роботі вдарили по всьому ланцюгу постачання. Особливо гостро проблема відчувається у Західному Мідлендсі, де зосереджені головні підприємства компанії. Уряд Великої Британії вже отримує заклики надати фінансову допомогу постачальникам, які ризикують не витримати різкого скорочення доходів.

До ситуації залучені Міністерство бізнесу та торгівлі та Національний центр кібербезпеки, які надають компанії підтримку. Тим часом працівники залишаються вдома, а основні виробничі та інженерні системи досі недоступні.

JLR намагається зменшити наслідки інциденту: компанія організувала обхідні механізми для виплат, відвантаження автомобілів та постачання запчастин, аби зберегти довіру клієнтів.

Відставка CEO JLR збігається з кризою компанії

Генеральний директор JLR Адріан Марделл планував провести кілька спокійних місяців перед відставкою після трьох років на чолі компанії та 35 років роботи в ній. Але замість цього він разом із командою вже кілька тижнів намагається відновити виробництво після масштабної кібератаки. Минулого тижня Марделл зустрівся з міністром бізнесу та торгівлі Крісом Браянтом, і урядовці щодня підтримують контакт з компанією.

Інцидент може затьмарити підсумки його роботи. За три роки Марделл керував стратегією "переосмислення", що передбачала менший обсяг виробництва, але з вищою маржею. Ця модель забезпечила JLR 11 кварталів поспіль прибутку, попри глобальні виклики — від тарифів Дональда Трампа до наслідків повномасштабної війни Росії проти України. Він також відклав запуск нового електричного Range Rover та оновленого Jaguar, очікуючи на оптимальний момент для виходу на ринок.

Кібератака ставить під сумнів аутсорсинг кібербезпеки

Jaguar Land Rover, яка з 2008 року належить Tata Group, передала більшість ІТ-систем на аутсорсинг компанії Tata Consultancy Services (TCS). Саме вона зараз відповідає за ліквідацію наслідків кібератаки, що паралізувала виробництво.

У 2023 році JLR і TCS підписали п’ятирічний контракт на £800 млн для модернізації ІТ-інфраструктури та управління кібербезпекою. Проте інтегрованість усіх систем виявилася слабким місцем, і кібератака зупинила більшість заводів автовиробника.

TCS уже згадувалася в розслідуваннях атак на британських ритейлерів Marks & Spencer та Co-op. Експерти припускають, що до інцидентів може бути причетна та сама англомовна група хакерів Scattered Spider, яку пов’язують із програмами-вимагачами. JLR поки не підтвердила характер атаки.

Які прогнози?

Компанія заявляла, що заводи не відновлять роботу раніше 24 вересня, хоча джерела в галузі попереджають, що простої можуть тривати до листопада.

На виробництвах JLR виготовляють понад 1000 автомобілів на день — заводи розташовані у Соліхаллі, Хейлвуді, Вулверхемптоні, а також у Словаччині, Китаї та Індії. Через зупинку виробництва багато з 33 тисяч співробітників залишаються вдома.

Щотижневий збиток компанії оцінюють приблизно у щонайменше 50 млн фунтів (понад 68 млн доларів). Проблеми зачіпають і постачальників, особливо малі та середні підприємства, які можуть опинитися на межі банкрутства, якщо простої затягнуться.

Про хакерську атаку

На початку вересня стало відомо про хакерську атаку на Jaguar Land Rover, яка серйозно порушила роботу компанії, змусивши вимкнути виробничі та роздрібні системи. JLR повідомила, що ведеться контрольований перезапуск глобальних додатків, а дані клієнтів не були викрадені.

Інцидент стався на тлі серії кібератак проти британських компаній цього року: Marks & Spencer відновила роботу після чотиримісячного хаосу, Co-Op зазнав витоку даних у квітні, а Harrods також став мішенню зловмисників.

Для JLR це нова перешкода після падіння прибутку та тимчасової зупинки поставок до США через підвищені тарифи. Компанія продовжує готувати нову електричну лінійку Jaguar і перезапуск бренду, тоді як Tata Motors, власник JLR, посилює контроль, призначивши власного фінансового директора наступним CEO британського автовиробника.

Що відомо про компанію Jaguar

Jaguar — британський виробник преміальних автомобілів, що входить до концерну Jaguar Land Rover (JLR) та належить індійській компанії Tata Motors. Заснована в 1922 році, спершу компанія виробляла мотоциклетні коляски, а з 1935 року зосередилася на автомобілях, відомих елегантним дизайном, потужними двигунами та інноваційними технологіями.

Протягом своєї історії Jaguar змінювала власників: у 1966 році компанія об’єдналася з British Leyland, у 1989 році стала частиною Ford, а у 2008 році була придбана Tata Motors.

Сьогодні Jaguar є одним із брендів JLR, поряд із Land Rover. Компанія активно працює над електрифікацією Зокрема, планує до 2026 року випускати виключно електромобілі. Виробництво автомобілів Jaguar відбувається на заводах у Великій Британії, зокрема в Уїтлі та Гейдоні. Компанія також інвестує в нові технології, включно з автономним водінням та сучасними системами живлення для електромобілів.