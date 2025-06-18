Ізраїльські хакери вкрали $81 млн з іранської біржі Nobitex

Іранська криптовалютна біржа Nobitex стала мішенню хакерів, ймовірно, пов'язаних з Ізраїлем, що призвело до втрати понад 81 мільйон доларів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Cointelegraph.

Хакери використовували незвичний метод - адреси-візитки з провокаційними назвами для крадіжки коштів. Особливість цієї крадіжки - використання так званих vanity-адрес. Це гаманці із заданою користувачем послідовністю символів.

Сама біржа Nobitex підтвердила, що частина її гарячих гаманців зазнала "несанкціонованого доступу" і була негайно заблокована після виявлення.

"Активи користувачів повністю захищені відповідно до стандартів холодного зберігання, і зазначений інцидент торкнувся тільки частини активів у гарячих гаманцях", - заявила біржа в пості в X. Компанія пообіцяла компенсувати всі збитки через страховий фонд і власні ресурси.

Відповідальність за злом Nobitex взяла на себе проізраїльська хакерська група під назвою "Gonjeshke Darande". У пості в X група заявила, що викладе у відкритий доступ вихідний код біржі та внутрішні файли протягом 24 годин, попередивши, що будь-які активи, які залишилися на платформі, "будуть під загрозою".

"Біржа Nobitex перебуває в центрі зусиль режиму з фінансування тероризму по всьому світу, а також є улюбленим інструментом режиму для порушення санкцій", - написала група.

"Залежність режиму від Nobitex очевидна з того факту, що робота в Nobitex вважається дійсною військовою службою, оскільки вважається життєво важливою для зусиль режиму", - заявила група, закликаючи користувачів "діяти, поки не стало надто пізно".

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав масштабну операцію проти Ірану та завдав ударів по його ядерних та військових об'єктах. В Ізраїлі оголошено надзвичайний стан та очікується відповідь Тегерана.

Нагадаємо, напруга навколо ірано-ізраїльського конфлікту знову зросла після того, як колишній президент США Дональд Трамп у дописі в соцмережах закликав "усіх" залишити столицю Ірану — Тегеран. У вівторок, на п’ятий день ескалації, іранські ЗМІ повідомили про вибухи та активність систем протиповітряної оборони в Тегерані. В Ізраїлі, зокрема в Тель-Авіві, у відповідь на ракетні обстріли з боку Ірану лунали сигнали повітряної тривоги.