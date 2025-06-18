Израильские хакеры украли $81 млн с иранской биржи Nobitex

Иранская криптовалютная биржа Nobitex стала мишенью хакеров, предположительно связанных с Израилем, что привело к потере более 81 миллиона долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Cointelegraph.

Хакеры использовали необычный метод – адреса-визитки с провокационными названиями для кражи средств. Особенность этой кражи – использование так называемых vanity-адресов. Это кошельки с заданной пользователем последовательностью символов.

Сама биржа Nobitex подтвердила, что часть ее горячих кошельков испытала "несанкционированный доступ" и была немедленно заблокирована после обнаружения.

"Активы пользователей полностью защищены в соответствии со стандартами холодного хранения, и указанный инцидент затронул только часть активов в горячих кошельках", — заявила биржа в посте в X. Компания пообещала компенсировать все убытки через страховой фонд и собственные ресурсы.

Ответственность за злом Nobitex взяла на себя произраильская хакерская группа под названием Gonjeshke Darande. В посте в X группа заявила, что выложит в открытый доступ исходный код биржи и внутренние файлы в течение 24 часов, предупредив, что любые оставшиеся на платформе активы "будут под угрозой".

"Биржа Nobitex находится в центре усилий режима финансирования терроризма по всему миру, а также является любимым инструментом режима для нарушения санкций", — написала группа.

"Зависимость режима от Nobitex очевидна из того факта, что работа в Nobitex считается действительной военной службой, поскольку считается жизненно важной для усилий режима", — заявила группа, призывая пользователей "действовать, пока не стало слишком поздно".

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана и нанес удары по его ядерным и военным объектам.

Напомним, напряжение вокруг ирано-израильского конфликта снова возросло после того, как бывший президент США Дональд Трамп в сообщении в соцсетях призвал "всех" покинуть столицу Ирана — Тегеран. Во вторник, на пятый день эскалации, иранские СМИ сообщили о взрывах и активности систем противовоздушной обороны в Тегеране. В Израиле, в частности, в Тель-Авиве, в ответ на ракетные обстрелы со стороны Ирана раздавались сигналы воздушной тревоги.