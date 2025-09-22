Хакерская атака остановила производство Jaguar Land Rover по всему миру и нанесла ущерб на сотни миллионов

Кибератака в конце августа парализовала британского автопроизводителя Jaguar Land Rover (JLR), заставив компанию остановить производство на заводах в Великобритании, Словакии, Бразилии и Индии. Убытки от взлома могут достичь сотен миллионов фунтов, а поставщики уже бьют тревогу из-за риска банкротства.

Кибератака парализовала Jaguar Land Rover

Компания Jaguar Land Rover вынуждена была отключить свои системы после масштабной кибератаки. Прошло уже три недели, но компания все еще не смогла возобновить производство на заводах в Великобритании, Словакии, Бразилии и Индии.

Ущерб оценивается в сотни миллионов фунтов, а перебои в работе ударили по всей цепи поставок. Особенно остро проблема ощущается в Западном Мидлендсе, где сосредоточены главные предприятия компании. Правительство Великобритании уже получает призывы оказать финансовую помощь поставщикам, рискующим не выдержать резкого сокращения доходов.

К ситуации привлечены Министерство бизнеса и торговли и Национальный центр кибербезопасности, оказывающих поддержку компании. Между тем, работники остаются дома, а основные производственные и инженерные системы до сих пор недоступны.

JLR пытается снизить последствия инцидента: компания организовала обходные механизмы для выплат, отгрузки автомобилей и поставок запчастей, чтобы сохранить доверие клиентов.

Отставка CEO JLR совпадает с кризисом компании

Генеральный директор JLR Адриан Марделл планировал провести несколько спокойных месяцев перед отставкой после трех лет во главе компании и 35 лет работы в ней. Но вместо этого, он вместе с командой уже неделями пытается возобновить производство после масштабной кибератаки. На прошлой неделе Марделл встретился с министром бизнеса и торговли Крисом Брайантом, и чиновники ежедневно поддерживают контакт с компанией.

Инцидент может омрачить итоги его работы. За три года Марделл руководил стратегией "переосмысления", предполагавшей меньший объем производства, но с более высокой маржой. Эта модель обеспечила JLR 11 кварталов подряд прибыли, вопреки глобальным вызовам — от тарифов Дональда Трампа до последствий полномасштабной войны России против Украины. Он также отложил запуск нового электрического Range Rover и обновленного Jaguar, ожидая оптимального момента для выхода на рынок.

Кибератака подвергает сомнению аутсорсинг кибербезопасности

Jaguar Land Rover, которая с 2008 года принадлежит Tata Group, передала большинство ИТ-систем на аутсорсинг компании Tata Consultancy Services (TCS). Именно она сейчас отвечает за ликвидацию последствий парализовавшей производство кибератаки.

В 2023 году JLR и TCS подписали пятилетний контракт на £800 млн для модернизации ИТ-инфраструктуры и управления кибербезопасностью. Однако интегрированность всех систем оказалась слабым местом, и кибератака остановила большинство заводов автопроизводителя.

TCS уже упоминалась в расследованиях атак на британских ритейлеров Marks&Spencer и Co-op. Эксперты предполагают, что к инцидентам может быть причастна та самая англоязычная группа хакеров Scattered Spider, связываемая с программами-требователями. JLR пока не подтвердила характер атаки.

Какие прогнозы?

Компания заявляла, что заводы не возобновят работу раньше 24 сентября, хотя источники в отрасли предупреждают, что простои могут продолжаться до ноября.

На производствах JLR работают более 1000 автомобилей в день – заводы расположены в Солихалле, Хейлвуде, Вулверхэмптоне, а также в Словакии, Китае и Индии. Из-за остановки производства многие из 33 тысяч сотрудников остаются дома.

Еженедельный ущерб компании оценивают примерно в минимум 50 млн фунтов (свыше 68 млн долларов). Проблемы затрагивают и поставщиков, особенно малые и средние предприятия, которые могут оказаться на грани банкротства, если простои затянутся.

О хакерской атаке

В начале сентября стало известно о хакерской атаке на Jaguar Land Rover, которая серьезно нарушила работу компании, заставив отключить производственные и розничные системы. JLR сообщила, что ведется контролируемый перезапуск глобальных приложений, а данные клиентов не были украдены.

Инцидент произошел на фоне серии кибератак против британских компаний в этом году: Marks & Spencer возобновила работу после четырехмесячного хаоса, Co-Op испытал утечку данных в апреле, а Harrods также стал мишенью злоумышленников.

Для JLR это новое препятствие после падения прибыли и временной остановки поставок в США из-за повышенных тарифов. Компания продолжает готовить новую электрическую линейку Jaguar и перезапуск бренда, в то время как Tata Motors, владелец JLR, усиливает контроль, назначив собственного финансового директора следующим CEO британского автопроизводителя.

Что известно о компании Jaguar

Jaguar – британский производитель премиальных автомобилей, входящий в концерн Jaguar Land Rover (JLR) и принадлежащий индийской компании Tata Motors. Основанная в 1922 году, компания производила мотоциклетные коляски, а с 1935 года сосредоточилась на автомобилях, известных элегантным дизайном, мощными двигателями и инновационными технологиями.

За свою историю Jaguar меняла владельцев: в 1966 году компания объединилась с British Leyland, в 1989 году стала частью Ford, а в 2008 году была приобретена Tata Motors.

Сегодня Jaguar является одним из брендов JLR наряду с Land Rover. Компания активно работает над электрификацией. В частности, планирует до 2026 года выпускать исключительно электромобили. Производство автомобилей Jaguar происходит на заводах в Великобритании, в частности, в Уитле и Гейдоне. Компания также инвестирует в новые технологии, включая автономное вождение и современные системы питания для электромобилей.