Хакерська атака на Jaguar Land Rover коштувала британській економіці $2,55 млрд

Серпнева хакерська атака на Jaguar Land Rover (JLR), дочірню компанію Tata Motors, завдала британській економіці збитків у 1,9 мільярда фунтів стерлінгів ( $2,55 млрд) і торкнулася понад 5 000 організацій.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Атака на JLR стала однією з найдорожчих

У звіті Центру кібермоніторингу (CMC) зазначено, що втрати від хакерської атаки на Jaguar Land Rover можуть зрости, якщо відновлення виробництва затягнеться. Експерти називають інцидент найбільш економічно збитковим у країні, причому більшість втрат пов’язана з простоєм заводів JLR та її постачальників.

Після майже шеститижневого простою компанія почала відновлювати виробництво на початку цього місяця. Три заводи JLR у Великій Британії виробляють близько 1000 автомобілів на день.

Хакерська атака на JLR визнана системною

Хакерська атака на Jaguar Land Rover стала однією з низки гучних кібератак у Великій Британії цього року. Через зупинку виробництва компанія втрачала близько 50 мільйонів фунтів стерлінгів ( $66,5 млн ) на тиждень, а британський уряд надав їй кредитну гарантію на 1,5 мільярда фунтів ($1,995 млрд) для підтримки постачальників.

За оцінкою Центру кібермоніторингу (CMC), інцидент класифіковано як системну подію 3-ї категорії, оскільки він суттєво порушив виробництво JLR, її багаторівневий ланцюг постачання та діяльність дилерських центрів. Для порівняння, у квітні через хакерську атаку постраждала компанія Marks & Spencer, втративши близько 300 млн фунтів ($399 млн ) через блокування онлайн-сервісів.

Що відомо про компанію Jaguar

Jaguar — британський виробник преміальних автомобілів, що входить до концерну Jaguar Land Rover (JLR) та належить індійській компанії Tata Motors. Заснована в 1922 році, спершу компанія виробляла мотоциклетні коляски, а з 1935 року зосередилася на автомобілях, відомих елегантним дизайном, потужними двигунами та інноваційними технологіями.

Протягом своєї історії Jaguar змінювала власників: у 1966 році компанія об’єдналася з British Leyland, у 1989 році стала частиною Ford, а у 2008 році була придбана Tata Motors.

Сьогодні Jaguar є одним із брендів JLR, поряд із Land Rover. Компанія активно працює над електрифікацією Зокрема, планує до 2026 року випускати виключно електромобілі. Виробництво автомобілів Jaguar відбувається на заводах у Великій Британії, зокрема в Уїтлі та Гейдоні. Компанія також інвестує в нові технології, включно з автономним водінням та сучасними системами живлення для електромобілів.