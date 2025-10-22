Хакерская атака на Jaguar Land Rover стоила британской экономике $2,55 млрд

Августовская хакерская атака на Jaguar Land Rover (JLR), дочернюю компанию Tata Motors, нанесла британской экономике ущерб в 1,9 миллиарда фунтов стерлингов ($2,55 млрд) и затронула более 5 000 организаций.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Атака на JLR стала одной из самых дорогих

В отчете Центра кибермониторинга (CMC) отмечено, что потери от хакерской атаки на Jaguar Land Rover могут возрасти, если возобновление производства затянется. Эксперты называют инцидент наиболее экономически убыточным в стране, причем большинство потерь связано с простоем заводов JLR и его поставщиков.

После почти шестинедельного простоя компания начала возобновлять производство в начале этого месяца. Три завода JLR в Великобритании производят около 1000 автомобилей в день.

Хакерская атака на JLR признана системной

Хакерская атака на Jaguar Land Rover стала одним из ряда громких кибератак в Великобритании в этом году. Из-за остановки производства компания теряла около 50 миллионов фунтов стерлингов ($66,5 млн) в неделю, а британское правительство предоставило ей кредитную гарантию на 1,5 миллиарда фунтов ($1,995 млрд) для поддержки поставщиков.

По оценке Центра кибермониторинга (CMC), инцидент классифицирован как системное событие 3-й категории, поскольку он существенно нарушил производство JLR, ее многоуровневую цепь и деятельность дилерских центров. Для сравнения, в апреле из-за хакерской атаки пострадала компания Marks & Spencer, потеряв около 300 млн фунтов ($399 млн) из-за блокирования онлайн-сервисов.

Что известно о компании Jaguar

Jaguar – британский производитель премиальных автомобилей, входящий в концерн Jaguar Land Rover (JLR) и принадлежащий индийской компании Tata Motors. Основанная в 1922 году, компания производила мотоциклетные коляски, а с 1935 года сосредоточилась на автомобилях, известных элегантным дизайном, мощными двигателями и инновационными технологиями.

За свою историю Jaguar меняла владельцев: в 1966 году компания объединилась с British Leyland, в 1989 году стала частью Ford, а в 2008 году была приобретена Tata Motors.

Сегодня Jaguar является одним из брендов JLR наряду с Land Rover. Компания активно работает над электрификацией. В частности, планирует до 2026 года выпускать исключительно электромобили. Производство автомобилей Jaguar происходит на заводах в Великобритании, в частности, в Уитле и Гейдоне. Компания также инвестирует в новые технологии, включая автономное вождение и современные системы питания для электромобилей.