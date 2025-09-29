Кибератака на Jaguar Land Rover: автопроизводитель начинает возобновлять работу после месячного простоя

Компания Jaguar Land Rover (JLR), принадлежащая индийской Tata Motors, заявила о поэтапном возобновлении производственных сделок после масштабной кибератаки в начале месяца. Часть производства заработает уже в ближайшие дни.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

JLR возобновляет производство

Автопроизводитель Jaguar Land Rover объявил о постепенном возобновлении работы своих заводов после кибератаки.

Накануне правительство Великобритании пообещало поддержать компанию кредитной гарантией в размере 2 миллиардов долларов, чтобы стабилизировать ее цепь снабжения. В то же время, рейтинговое агентство Moody's подтвердило корпоративный рейтинг JLR на уровне Ba1, но изменило прогноз со "стабильного" на "негативный".

Аналитики объясняют, что компании уйдет несколько месяцев для полного восстановления финансовых показателей. Дополнительным вызовом для JLR стали падение продаж на 11% в июле и снижение прогноза рентабельности на 2026 год из-за торговых тарифов США.

О хакерской атаке

В начале сентября стало известно о хакерской атаке на Jaguar Land Rover, серьезно нарушившей работу компании, заставив отключить производственные и розничные системы. JLR сообщила, что ведется контролируемый перезапуск глобальных приложений, а данные клиентов не были украдены.

Компания Jaguar Land Rover имеет три завода в Великобритании, где ежедневно производится около тысячи автомобилей. После вынужденной остановки производства убытки компании, по подсчетам BBC, составляют не менее 50 миллионов фунтов стерлингов (свыше 68 миллионов долларов) в неделю. Часть из 33 тысяч сотрудников вынуждена оставаться дома.

На прошлой неделе руководство JLR сообщило поставщикам, что некоторые ключевые системы уже восстановлены. В частности, снова работают сервисы, контролирующие глобальные поставки запчастей, а также финансовая система, отвечающая за оптовую торговлю автомобилями. Кроме того, компания заявила об улучшении возможностей обработки счетов-фактур.

Инцидент стал очередным в ряде масштабных кибератак и атак программ-требователей, которые в последние годы все чаще парализуют работу крупных компаний. В Великобритании жертвами подобных нарушений ранее становились такие гиганты, как Marks & Spencer и Co-op Group.

Для JLR это новое препятствие после падения прибыли и временной остановки поставок в США из-за повышенных тарифов. Компания продолжает готовить новую электрическую линейку Jaguar и перезапуск бренда, в то время как Tata Motors, владелец JLR, усиливает контроль, назначив собственного финансового директора следующим CEO британского автопроизводителя.

Что известно о компании Jaguar

Jaguar – британский производитель премиальных автомобилей, входящий в концерн Jaguar Land Rover (JLR) и принадлежащий индийской компании Tata Motors. Основанная в 1922 году, компания производила мотоциклетные коляски, а с 1935 года сосредоточилась на автомобилях, известных элегантным дизайном, мощными двигателями и инновационными технологиями.

За свою историю Jaguar меняла владельцев: в 1966 году компания объединилась с British Leyland, в 1989 году стала частью Ford, а в 2008 году была приобретена Tata Motors.

Сегодня Jaguar является одним из брендов JLR наряду с Land Rover. Компания активно работает над электрификацией. В частности, планирует до 2026 года выпускать исключительно электромобили. Производство автомобилей Jaguar происходит на заводах в Великобритании, в частности, в Уитле и Гейдоне. Компания также инвестирует в новые технологии, включая автономное вождение и современные системы питания для электромобилей.