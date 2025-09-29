Кібератака на Jaguar Land Rover: автовиробник починає відновлювати роботу після місячного простою

Компанія Jaguar Land Rover (JLR), що належить індійській Tata Motors, заявила про поетапне відновлення виробничих операцій після масштабної кібератаки на початку місяця. Частина виробництва запрацює вже найближчими днями.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

JLR відновлює виробництво

Автовиробник Jaguar Land Rover оголосив про поступове відновлення роботи своїх заводів після кібератаки.

Напередодні уряд Великої Британії пообіцяв підтримати компанію кредитною гарантією у розмірі 2 мільярдів доларів, щоб стабілізувати її ланцюг постачання. Водночас рейтингове агентство Moody’s підтвердило корпоративний рейтинг JLR на рівні Ba1, але змінило прогноз зі "стабільного" на "негативний".

Аналітики пояснюють, що компанії знадобиться кілька місяців для повного відновлення фінансових показників. Додатковим викликом для JLR стали падіння продажів на 11% у липні та зниження прогнозу рентабельності на 2026 рік через торговельні тарифи США.

Про хакерську атаку

На початку вересня стало відомо про хакерську атаку на Jaguar Land Rover, яка серйозно порушила роботу компанії, змусивши вимкнути виробничі та роздрібні системи. JLR повідомила, що ведеться контрольований перезапуск глобальних додатків, а дані клієнтів не були викрадені.

Компанія Jaguar Land Rover має три заводи у Великій Британії, де щодня випускається близько тисячі автомобілів. Після вимушеної зупинки виробництва збитки компанії, за підрахунками BBC, становлять щонайменше 50 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 68 мільйонів доларів) на тиждень. Частина з 33 тисяч співробітників змушена залишатися вдома.

Минулого тижня керівництво JLR повідомило постачальників, що деякі ключові системи вже відновлено. Зокрема, знову працюють сервіси, які контролюють глобальні постачання запчастин, а також фінансова система, що відповідає за оптову торгівлю автомобілями. Крім того, компанія заявила про покращення можливостей із обробки рахунків-фактур.

Інцидент став черговим у низці масштабних кібератак та атак програм-вимагачів, які останніми роками дедалі частіше паралізують роботу великих компаній. У Великій Британії жертвами подібних порушень раніше вже ставали такі гіганти, як Marks & Spencer та Co-op Group.

Для JLR це нова перешкода після падіння прибутку та тимчасової зупинки поставок до США через підвищені тарифи. Компанія продовжує готувати нову електричну лінійку Jaguar і перезапуск бренду, тоді як Tata Motors, власник JLR, посилює контроль, призначивши власного фінансового директора наступним CEO британського автовиробника.

Що відомо про компанію Jaguar

Jaguar — британський виробник преміальних автомобілів, що входить до концерну Jaguar Land Rover (JLR) та належить індійській компанії Tata Motors. Заснована в 1922 році, спершу компанія виробляла мотоциклетні коляски, а з 1935 року зосередилася на автомобілях, відомих елегантним дизайном, потужними двигунами та інноваційними технологіями.

Протягом своєї історії Jaguar змінювала власників: у 1966 році компанія об’єдналася з British Leyland, у 1989 році стала частиною Ford, а у 2008 році була придбана Tata Motors.

Сьогодні Jaguar є одним із брендів JLR, поряд із Land Rover. Компанія активно працює над електрифікацією Зокрема, планує до 2026 року випускати виключно електромобілі. Виробництво автомобілів Jaguar відбувається на заводах у Великій Британії, зокрема в Уїтлі та Гейдоні. Компанія також інвестує в нові технології, включно з автономним водінням та сучасними системами живлення для електромобілів.