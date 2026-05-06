Прибыль BMW упала почти на четверть из-за американских пошлин и слабого спроса в Китае

Прибыль BMW упала почти на четверть из-за американских пошлин и слабого спроса в Китае / Unsplash

Немецкий автопроизводитель BMW сообщил о понижении чистой прибыли на 23% по итогам первого квартала 2026 года. Основными факторами негативного влияния стали введенные в США пошлины, ослабление спроса на рынке Китая и валютные колебания.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Yahoo Finance.

Чистая прибыль компании за период с января по март составила 1,67 млрд евро ($1,96 млрд). Выручка группы сократилась на 8,1% до 31 млрд евро, а общие продажи автомобилей снизились на 3,5% – до 565 780 единиц.

Влияние тарифов и ситуация на рынках

Сравнение с прошлым годом оказалось неутешительным, поскольку в первом квартале 2025 года пошлины президента США Дональда Трампа еще не начали действовать.

Ключевые факторы влияния на результаты:

  • Американские пошлины: компания ожидает, что торговые ограничения США продолжат оказывать давление на финансовые показатели в течение всего года, хотя и в меньшей степени, чем в 2025-м.
  • Проблемы в Китае: падение продаж в КНР, с которым сталкиваются все немецкие автопроизводители, существенно затормозило общие показатели.
  • Позитив в Европе: сильный спрос на европейском рынке не смог полностью компенсировать падение в других регионах, хотя компания получила рекордное количество заказов в Европе за всю свою историю.

Несмотря на сложные условия, BMW планирует соблюдать строгую финансовую дисциплину без запуска официальной программы экономии. Также в компании готовятся к смене руководства: 14 мая Милан Неделькович заменит Оливера Ципсе в должности генерального директора.

Напомним, США повышают пошлины на европейские авто, несмотря на торговое соглашение  Президент США Дональд Трамп объявил об увеличении импортных пошлин на автомобили из ЕС до 25% вместо ранее согласованных 15%. Это решение уже спровоцировало падение акций ведущих германских автоконцернов на 2–3%.

Автор:
Максим Кольц