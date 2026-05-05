Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,00

+0,09

EUR

51,46

--0,14

Наличный курс:

USD

43,85

43,75

EUR

51,66

51,45

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

США повышают пошлины на европейские авто, несмотря на торговое соглашение

Дональд Трамп
США повышают пошлины на европейские авто, несмотря на торговое соглашение / Википедия

Президент США Дональд Трамп объявил о решении повысить пошлины на импортные европейские автомобили до 25% вместо ранее согласованных 15%. Это решение уже привело к падению акций крупнейших немецких автопроизводителей на 2–3%.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Reuters.

По словам Трампа, причиной такого шага стало то, что ЕС не сдержал договоренности, достигнутые в прошлом году, поскольку процесс имплементации пониженных тарифов со стороны блока оказался слишком медленным. Президент США отметил, что новые меры должны заставить европейские компании быстрее переносить свое производство напрямую в Соединенные Штаты.

Последствия для немецкого автопрома

Решение Белого дома стало очередным ударом для немецкого автомобильного сектора, который уже страдает снижением спроса в Китае и ростом затрат на производство.

Ключевые риски для производителей:

  • Финансовые потери: дополнительные пошлины 10% могут стоить немецким автогигантам около 2,6 млрд евро операционной прибыли уже в этом году.
  • Уязвимость брендов: больше всего пострадают компании Audi и Porsche, поскольку у них нет собственных производственных мощностей на территории США.
  • Прогнозы аналитиков: эксперты ожидают, что 2026 может стать еще одним годом массовых предупреждений о падении прибыли в секторе.

В 2025 году только группа Volkswagen потеряла 4 млрд евро из-за американских тарифов. Чтобы компенсировать новые расходы, производители, вероятно, будут вынуждены повышать цены на автомобили для американских потребителей.

Напомним, США вводят 25% пошлины на автомобили из ЕС, несмотря на торговое соглашение. Президент США Дональд Трамп официально заявил о росте тарифной ставки, игнорируя предварительные договоренности с Брюсселем о ставке 15%. Ожидается, что новые правила могут начать действовать на следующей неделе.

Автор:
Максим Кольц