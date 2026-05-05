США повышают пошлины на европейские авто, несмотря на торговое соглашение

Президент США Дональд Трамп объявил о решении повысить пошлины на импортные европейские автомобили до 25% вместо ранее согласованных 15%. Это решение уже привело к падению акций крупнейших немецких автопроизводителей на 2–3%.

По словам Трампа, причиной такого шага стало то, что ЕС не сдержал договоренности, достигнутые в прошлом году, поскольку процесс имплементации пониженных тарифов со стороны блока оказался слишком медленным. Президент США отметил, что новые меры должны заставить европейские компании быстрее переносить свое производство напрямую в Соединенные Штаты.

Последствия для немецкого автопрома

Решение Белого дома стало очередным ударом для немецкого автомобильного сектора, который уже страдает снижением спроса в Китае и ростом затрат на производство.

Ключевые риски для производителей:

Финансовые потери: дополнительные пошлины 10% могут стоить немецким автогигантам около 2,6 млрд евро операционной прибыли уже в этом году.

Уязвимость брендов: больше всего пострадают компании Audi и Porsche, поскольку у них нет собственных производственных мощностей на территории США.

Прогнозы аналитиков: эксперты ожидают, что 2026 может стать еще одним годом массовых предупреждений о падении прибыли в секторе.

В 2025 году только группа Volkswagen потеряла 4 млрд евро из-за американских тарифов. Чтобы компенсировать новые расходы, производители, вероятно, будут вынуждены повышать цены на автомобили для американских потребителей.

