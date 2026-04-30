Volkswagen сократит десятки тысяч работников: прибыль автогиганта неожиданно обвалилась

Немецкий автогигант Volkswagen оказался перед необходимостью радикального просмотра своей бизнес модели. В настоящее время стратегия компании уже предусматривает сокращение около 50 тысяч рабочих мест на немецких предприятиях группы к 2030 году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Прибыль компании снизилась на 14%

Операционная прибыль группы за первые три месяца года упала на 14%, составив 2,5 миллиарда евро.

Это стало неприятным сюрпризом для рынка, поскольку эксперты ожидали сохранения показателей на уровне в прошлом году. Квартальный доход компании также не оправдал ожиданий, снизившись на 2,5% до 75,7 миллиарда евро.

Финансовый директор Арно Антлиц во время презентации результатов прямо заявил, что запланированные ранее шаги по сокращению издержек больше не соответствуют масштабу вызовов.

По его словам, автопроизводителю нужны дополнительные жесткие меры по обеспечению жизнеспособности немецкой группы в будущем.

Основной удар по финансовой стабильности Volkswagen, в состав которого входят также бренды Porsche и Audi, нанесли новые пошлины США.

По предварительным оценкам, торговые ограничения будут стоить концерну около 4 миллиардов евро ежегодно. В то же время, компания ведет сложную борьбу за долю рынка в Китае, где продажи продолжают демонстрировать негативную динамику.

Неизбежные сокращения

Масштабная трансформация бизнеса неизбежно приведет к значительным кадровым изменениям.

В настоящее время стратегия компании уже предусматривает сокращение около 50 тысяч рабочих мест на немецких предприятиях группы к 2030 году, однако новые призывы к экономии могут ускорить этот процесс.

Инвесторы отреагировали на новости мгновенно: акции компании сначала упали на 3%, но позже смогли отыграть падение, стабилизировавшись в положительной зоне.

Дальнейшая судьба бумаг Volkswagen будет зависеть от того, насколько решительными будут следующие шаги менеджмента по реструктуризации.

Напомним, в марте немецкий автопроизводитель Volkswagen объявил об отзыве почти 100 тысяч электромобилей из-за возможных проблем с аккумуляторами.