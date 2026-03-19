BMW представил версию кроссовера i3 с запасом хода до 900 км

Немецкий автопроизводитель BMW представляет полностью электрическую версию 3-й серии – модель i3, которая должна стать ключевым элементом перехода бренда к электромобилям нового поколения. Презентация новинки состоится в Мюнхене.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

BMW i3 станет вторым проектом платформы Neue Klasse после запуска электрического кроссовера BMW iX3.

Модель 3-й серии, выпускаемая с 1975 года, является самой успешной в линейке BMW и традиционно ассоциируется с динамическим управлением и статусом. Новая электрическая версия должна соответствовать этим ожиданиям, в то же время предлагая современные технологии, в том числе улучшенный цифровой интерфейс и более быструю зарядку.

По данным компании, электромобиль сможет преодолевать до 900 км на одном заряде, а через 10 минут быстрой зарядки получать запас хода до 400 км. Производство модели планируется начать осенью после модернизации завода в Мюнхене.

Параллельно BMW представит обновленную версию 3-й серии с мягким гибридом, а также в перспективе – плагин-гибрид. Такой подход позволяет компании сохранять упругость, предлагая клиентам как электрические, так и традиционные варианты.

В то же время, стратегия несет риски: в случае слабого спроса на новые модели производственные мощности могут быть недозагружены. Несмотря на это BMW демонстрирует лучшие результаты в сегменте электромобилей, чем Mercedes-Benz и Audi.

Новый электрический седан должен конкурировать с лидерами рынка, включая Tesla и BYD.

К 2027 году BMW планирует представить более 40 новых и обновленных моделей на платформе Neue Klasse, инвестировав в ее развитие более 10 млрд евро. Компания также отмечает высокий спрос на электрические модели, в частности, iX3, производство которого уже работает в усиленном режиме.

Напомним, недавно BMW объявил о глобальном отзыве более 575 000 автомобилей из-за потенциальной пожарной опасности.