BMW X5 как гуманитарная помощь от США: на таможне разоблачили мошенническую схему

Сотрудники таможни разоблачили попытку злоупотребления льготным режимом на пункте пропуска "Шенгени-Медика" во время ввоза автомобиля BMW X5 под видом гуманитарной помощи для ВСУ.

Как пишет delo.ua , об этом сообщает сайт Государственной таможенной службы.

Кроссовер премиум-класса, согласно товаросопроводительным документам, перевозили в Харьковский благотворительный фонд для последующей передачи ВСУ от американских спонсоров.

Но во время детальной проверки документов работники таможни обнаружили, что отправителем авто является литовская компания, а получателем BMW гражданский гражданин. Стоит отметить, что стоимость авто более 2 млн. гривен.

Работники Львовской таможни определили, что руководитель фонда с целью ввоза автомобиля в качестве гуманитарной помощи подал таможенным органам недостоверные документы, сведения о отправителе, получателе, стоимости и характере товара.

По этому факту составлен протокол о нарушении таможенных правил в соответствии с ч. 1 ст. 483 ТКУ.

Подобные схемы становятся заметной тенденцией военного времени. Льготный режим позволяет быстро завозить гуманитарную помощь, вещи, технику и транспорт для армии, периодически пытаются использовать для ввоза дорогих товаров и вещей без уплаты пошлин.

Например, недавно была изъята контрабанда на прошлом "Ужгород - Вышнее Немецкое" , стоимость которой 1,8 млн гривен.