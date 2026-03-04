Запланована подія 2

Chanel, Gucci и Dior: таможенники изъяли контрабанду на 1,8 млн грн

В пункте пропуска "Ужгород — Вышнее Немецкое" на украинско-словацкой границе таможенники задержали водителя автобуса, возвращавшегося из Австрии с незадекларированными брендовыми товарами на сумму более 1,8 млн грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Гостаможслужбу.

Во время проверки в багажном отсеке были обнаружены две коробки с люксовыми аксессуарами: пять дамских сумочек Gucci, Chanel, Dior, Celine и Louis Vuitton, шелковый платок Celine, женская обувь Hermès, а также ювелирные изделия — кольца, браслет и часы от Van Cleef & Arpels.

Сначала водитель уверял таможенников, что перевозит исключительно личные вещи. После обнаружения товара он изменил показания и заявил, что перемещал вещи из Австрии в Киев по просьбе незнакомца.

Разрешенная законодательством норма ввоза товаров без декларирования составляет до 500 евро. По результатам проверки составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 2 статьи 471 Таможенного кодекса Украины. Товар изъят.

Отметим, в конце февраля Соломенский районный суд Киева принял решение в пользу международного отправителя по делу о контрабанде огромной партии люксовых брендов и гаджетов Apple. Причиной стало то, что таможенники не смогли дозвониться получателям посылок.

Автор:
Татьяна Гойденко