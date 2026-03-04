Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,45

+0,22

EUR

50,46

--0,14

Готівковий курс:

USD

44,02

43,78

EUR

51,45

51,10

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Chanel, Gucci і Dior: митники вилучили контрабанду на 1,8 млн грн

Митники затримали контрабанду на 1,8 млн грн
Митники затримали контрабанду на 1,8 млн грн / Державна митна служба України

У пункті пропуску "Ужгород — Вишнє Нємецьке" на українсько-словацькому кордоні митники затримали водія автобуса, який повертався з Австрії з незадекларованими брендовими товарами на суму понад 1,8 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Держмитнитслужбу.

Під час перевірки у багажному відсіку виявили дві коробки з люксовими аксесуарами: п'ять дамських сумочок Gucci, Chanel, Dior, Celine та Louis Vuitton, шовкову хустку Celine, жіноче взуття Hermès, а також ювелірні вироби — каблучки, браслет і годинник від Van Cleef & Arpels та Cartier.

Спочатку водій запевняв митників, що перевозить виключно особисті речі. Після виявлення товару він змінив свідчення і заявив, що переміщував речі з Австрії до Києва на прохання незнайомця.

Дозволена законодавством норма ввезення товарів без декларування становить до 500 євро. За результатами перевірки складено протокол про порушення митних правил за частиною 2 статті 471 Митного кодексу України. Товар вилучено.

Зауважимо, в кінці лютого Солом’янський районний суд міста Києва ухвалив рішення на користь міжнародного відправника у справі про контрабанду величезної партії люксових брендів та гаджетів Apple. Причиною стало те, що митники не змогли додзвонитися до отримувачів посилок. 

Автор:
Тетяна Гойденко