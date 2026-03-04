Chanel, Gucci і Dior: митники вилучили контрабанду на 1,8 млн грн

У пункті пропуску "Ужгород — Вишнє Нємецьке" на українсько-словацькому кордоні митники затримали водія автобуса, який повертався з Австрії з незадекларованими брендовими товарами на суму понад 1,8 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Держмитнитслужбу.

Під час перевірки у багажному відсіку виявили дві коробки з люксовими аксесуарами: п'ять дамських сумочок Gucci, Chanel, Dior, Celine та Louis Vuitton, шовкову хустку Celine, жіноче взуття Hermès, а також ювелірні вироби — каблучки, браслет і годинник від Van Cleef & Arpels та Cartier.

Спочатку водій запевняв митників, що перевозить виключно особисті речі. Після виявлення товару він змінив свідчення і заявив, що переміщував речі з Австрії до Києва на прохання незнайомця.

Дозволена законодавством норма ввезення товарів без декларування становить до 500 євро. За результатами перевірки складено протокол про порушення митних правил за частиною 2 статті 471 Митного кодексу України. Товар вилучено.

Зауважимо, в кінці лютого Солом’янський районний суд міста Києва ухвалив рішення на користь міжнародного відправника у справі про контрабанду величезної партії люксових брендів та гаджетів Apple. Причиною стало те, що митники не змогли додзвонитися до отримувачів посилок.