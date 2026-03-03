Запланована подія 2

Процесори та смартфони: у Шегинях митники вилучили партію незадекларованої техніки на 1,7 млн грн

контрабанда
У Шегинях митники вилучили партію незадекларованої техніки / Державна митна служба України

Сьогодні, 3 березня, у пункті пропуску "Шегині – Медика" митники затримали мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter із партією незадекларованої техніки вартістю 1,7 млн грн. Водій намагався перетнути український кордон через "зелений коридор" без надання документів на товар.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна митна служба України.

Під час проходження митного контролю водій, 33-річний житель Тернополя заявив про відсутність товарів, що підлягають обов’язковому декларуванню.

Однак під час огляду мікроавтобуса працівники митниці виявили партію нової техніки:

  • 7 ноутбуків Asus, Acemagic, MSI, Gigabyte;  
  • 10 смарт-годинників Garmin; 
  • 10 процесорів AMD, Intel; 
  • 4 планшети Samsung; 
  • 3 телефони Xiaomi та Samsung; 
  • 7 відеокарт і материнську плату.
партія незадекларованої техніки
партія незадекларованої техніки / Державна митна служба України

"Документів, які би підтверджували факт придбання і вартість товарів, громадянин не надав. За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, відповідно ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України. Орієнтовна вартість товарів становить 1,7 мільйона гривень", — зазначили в Держмитслужбі.

Нагадаємо, протягом першого місяця 2026 року митними органами було виявлено 799 порушень митних правил. Загальна вартість предметів у цих справах сягнула 361 млн грн. Порівняно з січнем минулого року, кількість порушень зросла на 8%, а їхня вартість — на 23%.

Автор:
Тетяна Ковальчук