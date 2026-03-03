Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,23

+0,13

EUR

50,60

--0,26

Наличный курс:

USD

43,32

43,20

EUR

51,11

50,90

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Процессоры и смартфоны: в Шегинях таможенники изъяли партию незадекларированной техники на 1,7 млн грн

контрабанда
В Шегинях таможенники изъяли партию незадекларированной техники / Государственная таможенная служба Украины

Сегодня, 3 марта, в пункте пропуска "Шегини-Медика" таможенники задержали микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с партией незадекларированной техники стоимостью 1,7 млн грн. Водитель пытался пересечь украинскую границу через "зеленый коридор" без предоставления документов на товар.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Во время прохождения таможенного контроля водитель 33-летний житель Тернополя заявил об отсутствии товаров, подлежащих обязательному декларированию.

Однако при осмотре микроавтобуса работники таможни обнаружили партию новой техники:

  • 7 ноутбуков Asus, Acemagic, MSI, Gigabyte;  
  • 10 смарт-часов Garmin;
  • 10 процессоров AMD, Intel;
  • 4 планшета Samsung;
  • 3 телефона Xiaomi и Samsung;
  • 7 видеокарт и материнская плата.
партия незадекларированной техники
партия незадекларированной техники / Государственная таможенная служба Украины

"Документов, подтверждающих факт приобретения и стоимости товаров, гражданин не предоставил. По этому факту составлен протокол о нарушении таможенных правил, соответственно ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Ориентировочная стоимость товаров составляет 1,7 миллиона гривен", — отметили в Гостаможслужбе.

Напомним, в течение первого месяца 2026 таможенными органами было выявлено 799 нарушений таможенных правил. Общая стоимость предметов по этим делам составила 361 млн. грн. По сравнению с январем прошлого года количество нарушений выросло на 8%, а их стоимость — на 23%.

Автор:
Татьяна Ковальчук