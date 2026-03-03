Процессоры и смартфоны: в Шегинях таможенники изъяли партию незадекларированной техники на 1,7 млн грн

Сегодня, 3 марта, в пункте пропуска "Шегини-Медика" таможенники задержали микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с партией незадекларированной техники стоимостью 1,7 млн грн. Водитель пытался пересечь украинскую границу через "зеленый коридор" без предоставления документов на товар.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Во время прохождения таможенного контроля водитель 33-летний житель Тернополя заявил об отсутствии товаров, подлежащих обязательному декларированию.

Однако при осмотре микроавтобуса работники таможни обнаружили партию новой техники:

7 ноутбуков Asus, Acemagic, MSI, Gigabyte;

10 смарт-часов Garmin;

10 процессоров AMD, Intel;

4 планшета Samsung;

3 телефона Xiaomi и Samsung;

7 видеокарт и материнская плата.

партия незадекларированной техники / Государственная таможенная служба Украины

"Документов, подтверждающих факт приобретения и стоимости товаров, гражданин не предоставил. По этому факту составлен протокол о нарушении таможенных правил, соответственно ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Ориентировочная стоимость товаров составляет 1,7 миллиона гривен", — отметили в Гостаможслужбе.

Напомним, в течение первого месяца 2026 таможенными органами было выявлено 799 нарушений таможенных правил. Общая стоимость предметов по этим делам составила 361 млн. грн. По сравнению с январем прошлого года количество нарушений выросло на 8%, а их стоимость — на 23%.