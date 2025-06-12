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От авто до самолетов: таможня передала защитникам конфиската более 700 миллионов гривен
Государственная таможенная служба Украины передала ВСУ конфискованных товаров и транспорта более чем на 700 млн грн.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что конфискованное имущество и перешедшее в собственность государства на других законных основаниях передается Вооруженным Силам Украины и правоохранительным органам.
Это происходит согласно ряду правительственных решений: распоряжением Кабмина от "О передаче имущества для нужд Вооруженных Сил" и постановлением Кабмина от 16.09.2022 № 1043. Также передача осуществляется в соответствии с решениями военного командования о принудительном отчуждении или изъятии имущества, принятых на основании Закона Украины "О правовом".
Что передавали чаще всего
- 1437 автомобилей на 251,8 млн грн;
- Имущество военного назначения на 80,1 млн. грн.;
- запчасти к авто на 63,4 млн грн;
- 1,85 млн пачек сигарет на 47,2 млн грн и других табачных изделий на сумму 2,6 млн грн;
- 11555 единиц компьютерной техники на 42,4 млн грн;
- 1891 мобильных телефонов на 33,2 млн грн;
- одежда и обувь на 28,9 млн. грн;
- 10338 единиц бытовой техники на 24,9 млн грн;
- 1 456 генераторов, аккумуляторов и солнечных батарей на 16,8 млн грн;
- лесоматериалы на 14,2 млн. грн;
- бытовая химия и средства гигиены на 12,6 млн. грн.;
- продукты питания на 7,6 млн. грн;
- медицинские изделия на 5,9 млн. грн;
- самолет и 2 вертолета стоимостью 4,9 млн грн;
- наушники на 4,7 млн. грн;
- часы на 3,7 млн. грн;
- другие категории имущества на 57,1 млн. грн.
Основные получатели
- Министерство обороны Украины – 487,3 млн грн;
- Министерство внутренних дел – 114,0 млн грн;
- Государственная пограничная служба Украины – 64,8 млн грн;
- Областные военные администрации – 13,6 млн грн;
- Служба Безопасности Украины – 8,9 млн грн;
- Другие получатели – 13,4 млн грн.
Напомним, с начала 2025 года таможенные органы Украины зафиксировали 4095 нарушений таможенных правил. В пределах 1511 дел временно изъяты предметы правонарушений на сумму почти 340 миллионов гривен. Общая сумма правонарушений составляет 5,7 млрд грн.