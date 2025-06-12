От авто до самолетов: таможня передала защитникам конфиската более 700 миллионов гривен

Государственная таможенная служба Украины передала ВСУ конфискованных товаров и транспорта более чем на 700 млн грн.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что конфискованное имущество и перешедшее в собственность государства на других законных основаниях передается Вооруженным Силам Украины и правоохранительным органам.

Это происходит согласно ряду правительственных решений: распоряжением Кабмина от "О передаче имущества для нужд Вооруженных Сил" и постановлением Кабмина от 16.09.2022 № 1043. Также передача осуществляется в соответствии с решениями военного командования о принудительном отчуждении или изъятии имущества, принятых на основании Закона Украины "О правовом".

Что передавали чаще всего

1437 автомобилей на 251,8 млн грн;

Имущество военного назначения на 80,1 млн. грн.;

запчасти к авто на 63,4 млн грн;

1,85 млн пачек сигарет на 47,2 млн грн и других табачных изделий на сумму 2,6 млн грн;

11555 единиц компьютерной техники на 42,4 млн грн;

1891 мобильных телефонов на 33,2 млн грн;

одежда и обувь на 28,9 млн. грн;

10338 единиц бытовой техники на 24,9 млн грн;

1 456 генераторов, аккумуляторов и солнечных батарей на 16,8 млн грн;

лесоматериалы на 14,2 млн. грн;

бытовая химия и средства гигиены на 12,6 млн. грн.;

продукты питания на 7,6 млн. грн;

медицинские изделия на 5,9 млн. грн;

самолет и 2 вертолета стоимостью 4,9 млн грн;

наушники на 4,7 млн. грн;

часы на 3,7 млн. грн;

другие категории имущества на 57,1 млн. грн.

Основные получатели

Министерство обороны Украины – 487,3 млн грн;

Министерство внутренних дел – 114,0 млн грн;

Государственная пограничная служба Украины – 64,8 млн грн;

Областные военные администрации – 13,6 млн грн;

Служба Безопасности Украины – 8,9 млн грн;

Другие получатели – 13,4 млн грн.

Напомним, с начала 2025 года таможенные органы Украины зафиксировали 4095 нарушений таможенных правил. В пределах 1511 дел временно изъяты предметы правонарушений на сумму почти 340 миллионов гривен. Общая сумма правонарушений составляет 5,7 млрд грн.