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Від авто до літаків: митниця передала оборонцям конфіскату на понад 700 мільйонів гривень
Державна митна служба передала на потреби Збройних Сил України та правоохоронців конфіскованих товарів та транспорту на понад 700 мільйонів гривень.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.
Зазначається, що конфісковане майно та те, що перейшло у власність держави на інших законних підставах, передається ЗСУ та правоохоронним органам.
Це відбувається згідно з низкою урядових рішень: розпорядженням Кабміну від "Про передачу майна для потреб Збройних Сил" та постановою Кабміну від 16.09.2022 № 1043. Також передача здійснюється відповідно до рішень військового командування про примусове відчуження або вилучення майна, прийнятих на підставі Закону України "Про правовий режим воєнного стану".
Що передавали найчастіше
- 1 437 автомобілів на 251,8 млн грн;
- Майно військового призначення на 80,1 млн грн;
- запчастини до авто на 63,4 млн грн;
- 1,85 млн пачок цигарок на 47,2 млн грн та інших тютюнових виробів на суму 2,6 млн грн;
- 11 555 одиниць комп’ютерної техніки на 42,4 млн грн;
- 1 891 мобільних телефонів на 33,2 млн грн;
- одяг та взуття на 28,9 млн грн;
- 10 338 одиниць побутової техніки на 24,9 млн грн;
- 1 456 генератори, акумулятори та сонячні батареї на 16,8 млн грн;
- лісоматеріали на 14,2 млн грн;
- побутова хімія та засоби гігієни на 12,6 млн грн;
- продукти харчування на 7,6 млн грн;
- медичні вироби на 5,9 млн грн;
- літак та 2 гвинтокрили вартістю 4,9 млн грн;
- навушники на 4,7 млн грн;
- годинники на 3,7 млн грн;
- інші категорії майна на 57,1 млн грн.
Основні отримувачі
- Міністерство оборони України - 487,3 млн грн;
- Міністерство внутрішніх справ - 114,0 млн грн;
- Державна прикордонна служба України - 64,8 млн грн;
- Обласні військові адміністрації - 13,6 млн грн;
- Служба Безпеки України - 8,9 млн грн;
- Інші отримувачі - 13,4 млн грн.
Нагадаємо, з початку 2025 року митні органи України зафіксували 4 095 порушень митних правил. У межах 1 511 справ тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму майже 340 мільйонів гривень. Загальна сума правопорушень становить 5,7 мільярда гривень.