Які імпортні товари забезпечили 23,6% всіх надходжень Київської митниці до держбюджету: деталі

У травні 2025 року Київська митниця (зона діяльності — місто Київ та Київська область) направила до державного бюджету 16,1 млрд гривень митних платежів, з яких 23,6% (3,8 млрд грн) забезпечили п’ять категорій товарів. Основним бюджетоформуючим товаром стали легкові автомобілі. При їх імпорті підприємці сплатили до бюджету 1,8 млрд грн митних платежів.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на прес-реліз Київської митниці ДМСУ.

Крім автівок, значну частку митних платежів забезпечили:

нікотиновмісні продукти – 0,7 млрд грн;

засоби захисту рослин – 0,44 млрд грн;

машини автоматичного оброблення інформації – 0,42 млрд грн ;

лікарські засоби 0,42 млрд гривень.

Митні надходження до держбюджету

У травні 2025 року до державного бюджету України спрямовано 55,6 млрд грн митних платежів. Цей показник перевищує обсяг надходжень за аналогічний період минулого року на 7,2 млрд грн, а в порівнянні з квітнем поточного року — на 2,4 млрд грн.

У порівнянні з травнем 2024 року, загальний обсяг імпорту за вагою зріс на 13,7%, тоді як у грошовому вимірі, у доларовому еквіваленті, імпортні надходження збільшились на 6,7%. Водночас податкове навантаження на один кілограм імпортованої продукції також зросло — на 0,4%.

Нагадаємо, впродовж січня – квітня 2025 року власники елітних автомобілів сплатили 87,2 млн грн транспортного податку. Це на 12 %, або на 9,2 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. За чотири місяці 2024 року було сплачено 78 млн гривень.