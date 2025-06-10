- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Какие импортные товары обеспечили 23,6% всех поступлений Киевской таможни в госбюджет: детали
В мае 2025 года Киевская таможня (зона деятельности — Киев и Киевская область) направила в государственный бюджет 16,1 млрд гривен таможенных платежей, из которых 23,6% (3,8 млрд грн) обеспечили пять категорий товаров. Основным бюджетоформирующим товаром стали легковые автомобили. При их импорте предприниматели уплатили в бюджет 1,8 млрд грн таможенных платежей.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз Киевской таможни ГТСУ.
Кроме автомобилей, значительную долю таможенных платежей обеспечили:
- никотинсодержащие продукты – 0,7 млрд грн;
- средства защиты растений – 0,44 млрд грн;
- машины автоматической обработки информации – 0,42 млрд грн ;
- лекарственные средства 0,42 млрд. гривен.
Таможенные поступления в госбюджет
В мае 2025 года в государственный бюджет Украины направлено 55,6 млрд грн таможенных платежей. Этот показатель превышает объем поступлений за аналогичный период в прошлом году на 7,2 млрд грн, а по сравнению с апрелем текущего года — на 2,4 млрд грн.
По сравнению с маем 2024 года общий объем импорта по весу вырос на 13,7%, тогда как в денежном измерении, в долларовом эквиваленте, импортные поступления увеличились на 6,7%. В то же время, налоговая нагрузка на один килограмм импортируемой продукции также возросла — на 0,4%.
Напомним, в течение января – апреля 2025 года владельцы элитных автомобилей уплатили 87,2 млн. грн. транспортного налога. Это на 12% или на 9,2 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года. За четыре месяца 2024 года было уплачено 78 млн. гривен.