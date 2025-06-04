В мае госбюджет Украины пополнился более 55 млрд грн таможенных поступлений

В мае 2025 года в государственный бюджет Украины направлено 55,6 млрд. грн. таможенных платежей. Этот показатель превышает объем поступлений за аналогичный период прошлого года на 7,2 млрд. грн., а по сравнению с апрелем текущего года — на 2,4 млрд. грн.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы.

Несмотря на сложные условия военного положения, существенно влияющие на внешнюю торговлю и структуру экономики страны, наблюдается постепенный рост объемов таможенных платежей. Этот рост в значительной степени обусловлен восстановлением импорта, в том числе увеличением объемов налогооблагаемого ввоза товаров.

По сравнению с маем 2024 года общий объем импорта по весу вырос на 13,7%, тогда как в денежном измерении, в долларовом эквиваленте, импортные поступления увеличились на 6,7%. В то же время, налоговая нагрузка на один килограмм импортируемой продукции также возросла — на 0,4%.

В динамике к предыдущему месяцу, то есть в апреле 2025 года, импорт по весу вырос на 3,6%, тогда как по стоимости наоборот — снизился на 3,4%. Однако средний уровень налоговой нагрузки на килограмм импортируемого товара за этот период повысился на 0,9%, что свидетельствует об изменениях в структуре импортной продукции и механизмах ее налогообложения.

Среди основных товаров, которые формировали наибольшие поступления в мае, наибольшие поступления обеспечили энергоносители и автотранспорт:

нефтепродукты — 13,3 млрд грн;

легковые и грузовые автомобили – 6,2 млрд грн;

нефтяные газы — 1,8 млрд грн;

каменный уголь — 0,9 млрд грн;

телефонные аппараты — 0,7 млрд грн.

В то же время, произошло и снижение импорта отдельных категорий товаров по сравнению с апрелем, что привело к уменьшению таможенных поступлений почти на 3 млрд грн. Больше всего сократились объемы ввоза:

инсектицидов и гербицидов — на 629 млн грн;

минеральных удобрений – на 525 млн грн;

шин и покрышек — на 235 млн грн;

тракторов — на 186 млн грн.

Важным фактором, влияющим на таможенные поступления, остается применение льгот при ввозе товаров. В мае 2025 года объем освобождений от уплаты таможенных платежей составил 24,1 млрд. грн., что на 5 млрд. грн. или 26,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Добавим, в апреле 2025 года в государственный бюджет направлено 53,2 млрд грн таможенных платежей. 405 импортеров, то есть 3% от общего количества плательщиков, обеспечили 62% всех таможенных поступлений в месяц.