Таможенные поступления в бюджет в 2024 году выросли на 132 млрд грн по сравнению с 2023 годом

В 2024 году таможенные органы перечислили в бюджет 591,7 млрд грн налогов, уплаченных украинским бизнесом и гражданами во время и после таможенного оформления товаров. По сравнению с 2023 годом поступления выросли на 28,7%, или на 132 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Более 99% уплаченных налогов составляют таможенные платежи по импорту товаров.

В 2024 году таможенные органы оформили 31,26 млн тонн ввозимых товаров, что на 1,9% или на 0,59 млн тонн больше, чем в 2023 году.

Рост таможенных поступлений за счет импорта

Существенное увеличение поступлений таможенных платежей в 2024 году по сравнению с 2023 годом произошло за счет импорта:

нефтепродуктов (бензина, дизтоплива) – с 90,3 млрд грн в 2023 году до 142,3 млрд грн в 2024 году (+52,0 млрд грн);

электроэнергии – с 1,5 млрд грн в 2023 году до 7,2 млрд грн в 2024 году (+5,7 млрд грн);

легковых автомобилей – с 40,8 млрд грн в 2023 году до 44,2 млрд грн в 2024 году (+3,4 млрд грн);

уголь каменного и антрацита – с 1,3 млрд грн в 2023 году до 3,2 млрд грн в 2024 году (+1,9 млрд грн);

лекарственных средств – с 4,2 млрд грн в 2023 году до 5,8 млрд грн в 2024 году (+1,6 млрд грн);

электрогенераторных установок – с 1,2 млрд грн в 2023 году до 2,8 млрд грн в 2024 году (+1,6 млрд грн);

грузовых автомобилей – с 6,4 млрд грн в 2023 году до 7,9 млрд грн в 2024 году (+1,5 млрд грн);

нефтяных газов – с 10,9 млрд грн в 2023 году до 12,3 млрд грн в 2024 году (+1,4 млрд грн);

телефонных аппаратов – с 7,4 млрд грн в 2023 году до 8,8 млрд грн в 2024 году (+1,4 млрд грн);

частей и устройств транспортных средств – с 5,2 млрд грн в 2023 году до 6,6 млрд грн в 2024 году (+1,4 млрд грн).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №6490-д о реформировании Государственной таможенной службы. С 1 ноября 2024 г. он вступил в силу.

Для эффективной борьбы с незаконным перемещением товаров через границу продолжается активное оснащение пунктов пропуска современными технологиями.

Отмечается, что на таможенных постах уже установлены стационарные весовые комплексы и сканирующие системы, мобильные сканеры, переносные рентгеновские аппараты и другие инструменты таможенного контроля, эффективно обнаруживающие скрытые товары.