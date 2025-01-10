В 2024 году "Нафтогаз" увеличил поступления в бюджет на 14,1 млрд грн по сравнению с 2023 годом

В 2024 году Группа “Нафтогаз” обеспечила 104,3 млрд грн поступлений в бюджет, что на 14,1 млрд грн больше, чем 90,2 млрд грн уплаченных налогов в 2023 году.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В 2024 году предприятия Группы "Нафтогаз" совершили значительные платежи в бюджет, уплатив в общей сложности 88,6 млрд грн налогов.

Из этой суммы 81,8 млрд грн было направлено в государственный бюджет, а 6,8 млрд грн – в местные бюджеты.

Кроме того, НАК "Нафтогаз Украины" в 2024 году выплатила государству 15,7 млрд грн дивидендов.

Для сравнения, в 2023 году предприятия Группы "Нафтогаз" уплатили в государственный бюджет 83,4 млрд грн налогов, а в местные бюджеты — 6,8 млрд грн. В частности, в декабре прошлого года в государственный бюджет было уплачено 6 млрд грн, а в местные бюджеты – 0,5 млрд грн.

Группа "Нафтагаз" продолжает стабильно работать, оставаясь одним из крупнейших налогоплательщиков, и делает все необходимое для обеспечения энергетической устойчивости и поддержки экономики, несмотря на вызовы войны, отмечают в пресс-службе.

О компании

Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны — АО "Укргаздобыча" — и завершая оператором магистральных нефтепроводов — АО "Укртранснафта".

Заметим, что предприятия Группы "Нафтогаз" продолжают увеличивать добычу газа. За 11 месяцев 2024 года АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" вместе добыли более 13,5 млрд куб. м голубого топлива.