"Нафтогаз" продолжает увеличивать добычу газа: какие показатели

Предприятия Группы "Нафтогаз" продолжают увеличивать добычу. За 11 месяцев 2024 года АО "Укргаздобыча" и ОАО "Укрнафта" вместе добыли более 13,5 млрд куб. м голубого топлива.

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Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

"Группа "Нафтогаз" постоянно развивается и увеличивает добычу газа. Благодаря комплексной работе команды мы преодолеваем все вызовы, связанные с войной, и продолжаем наше важное дело – обеспечивать украинцев теплом и топливом", – отметил Роман Чумак, временно осуществляющий полномочия главы правления НАК "Нафтогаз Украины"

Напомним, что в октябре 2024 года валовая добыча природного газа в Украине выросла на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув объема 1,663 млрд. кубометров.

Это является самым высоким месячным показателем с момента начала полномасштабного вторжения РФ

Заметим, компании Группы "Нафтогаз", а именно АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта", в январе-сентябре 2024 года добыли более 11 млрд кубометров газа, что на 0,7 млрд кубометров больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Недавно входящее в Группу "Нафтогаз" АО "Укргаздобыча" запустило скважину на открытом месторождении, ее суточный дебит достигает 170 тыс. куб.м газа, а глубина — 4202 м.