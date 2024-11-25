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"Нафтогаз" запустил новую скважину: дебит достигает 170 тыс. куб. м в сутки
АО "Укргаздобыча", входящее в Группу Нафтогаз, запустило скважину на недавно открывшемся месторождении. Ее суточный дебит составляет 170 тыс. куб. м газа, а глубина – 4202 м. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В частности, с начала 2024 года это уже 15-я скважина на этом месторождении.
Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев отмечает, что новая скважина пробурена в центральной части месторождения и до конца 2024 года запланировано пробурить еще одну . На 2025 год в планах запустить еще четыре.
По словам и.о. главы "Укргаздобычи" Сергея Лагно, такого результата удалось достичь благодаря удачному выбору места закладки скважины.
"Этому предшествовали проведенные ранее 3D-сейсморазведочные исследования и их качественный анализ, предварительное определение перспективных горизонтов, а также уточнение их мощности", – добавил он.
Что известно о компании
"Укргаздобыча" – крупнейшая газодобывающая компания в Центральной и Восточной Европе и ключевой игрок газодобывающей отрасли Украины. Она специализируется на производстве газа и газового конденсата.
Компания является 100% дочерним предприятием НАК "Нафтогаз Украины".
Газодобывающая компания ведет разработку газовых, нефтегазовых и нефтегазоконденсатных месторождений в Харьковской, Полтавской, Сумской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Волынской областях. Геологоразведочные работы компании по поиску новых месторождений углеводородов ведутся в Днепровско-Донецкой впадине, в Карпатском регионе.
Напомним, что в октябре 2024 года валовая добыча природного газа в Украине выросла на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув объема 1,663 млрд кубометров.
Это является самым высоким месячным показателем с момента начала полномасштабного вторжения РФ