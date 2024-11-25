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"Нафтогаз" запустив нову свердловину: дебіт сягає 170 тис. куб. м за добу

Укргазвидобування запустило нову свердловину
Запущено нову свердловину на нещодавно відкритому родовищі.

АТ “Укргазвидобування”, що входить до Групи “Нафтогаз", запустило свердловину на нещодавно відкритому родовищі. Її добовий дебіт сягає 170 тис. куб. м газу, а глибина – 4202 м. Про це інформує пресслужба компанії.

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Зокрема, від початку 2024 року це вже 15-та свердловина на цьому родовищі.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов зазначає, що нову свердловину пробурено в центральній частині родовища і до кінця поточного року заплановано пробурити ще одну. На наступний рік в планах запустити чотири.

За словами т.в.о. очільника "Укргазвидобування" Сергія Лагна, такого результату вдалося досягти завдяки вдалому вибору місця закладання свердловини.

"Цьому передували проведені раніше 3D-сейсморозвідувальні дослідження та їхній якісний аналіз, попереднє визначення перспективних горизонтів, а також уточнення їхньої потужності", – додав він.

Що відомо про компанію

"Укргазвидобування" -  найбільша газовидобувна компанія у Центральній і Східній Європі та ключовий гравець газовидобувної галузі України. Вона спеціалізується на виробництві природного газу та газового конденсату.

Компанія є 100% дочірнім підприємством НАК "Нафтогаз України".

Газовидобувна компанія веде розробку газових, нафтогазових і нафтогазоконденсатних родовищ в Харківській, Полтавській, Сумській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій та Волинській областях. Геологорозвідувальні роботи компанії з пошуку нових родовищ вуглеводнів ведуться в Дніпровсько-Донецькій западині, у Карпатському регіоні.

Нагадаємо, що у жовтні 2024 року валовий видобуток природного газу в Україні зріс на 2,3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, досягнувши обсягу 1,663 млрд кубометрів.

Це є найвищим місячним показником з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ

Автор:
Ольга Опенько