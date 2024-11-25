"Нафтогаз" запустив нову свердловину: дебіт сягає 170 тис. куб. м за добу

АТ “Укргазвидобування”, що входить до Групи “Нафтогаз", запустило свердловину на нещодавно відкритому родовищі. Її добовий дебіт сягає 170 тис. куб. м газу, а глибина – 4202 м. Про це інформує пресслужба компанії.

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Зокрема, від початку 2024 року це вже 15-та свердловина на цьому родовищі.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов зазначає, що нову свердловину пробурено в центральній частині родовища і до кінця поточного року заплановано пробурити ще одну. На наступний рік в планах запустити чотири.

За словами т.в.о. очільника "Укргазвидобування" Сергія Лагна, такого результату вдалося досягти завдяки вдалому вибору місця закладання свердловини.

"Цьому передували проведені раніше 3D-сейсморозвідувальні дослідження та їхній якісний аналіз, попереднє визначення перспективних горизонтів, а також уточнення їхньої потужності", – додав він.

Що відомо про компанію

"Укргазвидобування" - найбільша газовидобувна компанія у Центральній і Східній Європі та ключовий гравець газовидобувної галузі України. Вона спеціалізується на виробництві природного газу та газового конденсату.



Компанія є 100% дочірнім підприємством НАК "Нафтогаз України".

Газовидобувна компанія веде розробку газових, нафтогазових і нафтогазоконденсатних родовищ в Харківській, Полтавській, Сумській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій та Волинській областях. Геологорозвідувальні роботи компанії з пошуку нових родовищ вуглеводнів ведуться в Дніпровсько-Донецькій западині, у Карпатському регіоні.

Нагадаємо, що у жовтні 2024 року валовий видобуток природного газу в Україні зріс на 2,3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, досягнувши обсягу 1,663 млрд кубометрів.

Це є найвищим місячним показником з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ