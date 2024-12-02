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"Нафтогаз" получил оборудование для восстановления поврежденных в результате боевых действий трубопроводов

USAID помогает Группе Нафтогаз восстановить поврежденные в результате боевых действий трубопроводы
USAID помогает группе "Нафтогаз" восстановить поврежденные в результате боевых действий трубопроводы

АО "Укргаздобыча", которое входит в группу "Нафтогаз", получило более 1700 позиций трубной продукции для восстановления поврежденных в результате боевых действий трубопроводов.

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Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Отмечается, что трубную продукцию для восстановления поврежденных в результате боевых действий трубопроводов передала компания Tetra Tech ES, Inc, исполняющая проект по энергетической безопасности (ESP).

Профинансировало закупку Агентство США по международному развитию (USAID).

Сообщается, что в общей сложности "Укргаздобыча" получила более 1700 позиций деталей трубопроводов.

С начала полномасштабного вторжения USAID передало компании 102 дизельные электростанции и 6000 тонн метанола, являющегося критически важным сырьем для добычи, подготовки и транспортировки природного газа.

Кроме того, Агентство USAID предоставило дополнительные средства защиты для объектов газодобычи "Нафтогаза" от атак россиян.

"Мы благодарны нашим международным партнерам за оказанную помощь — она очень актуальна в условиях постоянных атак на энергетическую инфраструктуру. Для нас очень важно сохранить стабильность производственных процессов до конца отопительного сезона", — подчеркнул глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

Отметим, группа "Нафтогаз" ожидает поставки оборудования от Норвегии, что добавит в энергосистему Украины 80 МВт мощности.

Также группа "Нафтогаз" усиливает сотрудничество с ПРООН по энергетической безопасности и прохождению отопительного сезона 2024/2025, в частности в вопросе закупки газопоршневых установок.

Автор:
Светлана Манько