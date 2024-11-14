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В "Нафтогазе" похвастались увеличением добычи газа

Нафтогаз за 10 месяцев увеличил добычу газа на 6%
"Нафтогаз" за 10 месяцев увеличил добычу газа на 6% Фото: naftogaz.com

В январе-октябре 2024 года компании Группы "Нафтогаз" — АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" — добыли более 12,3 млрд голубого топлива.

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Об этом   сообщает   пресс-служба "Нафтогаза".

Отмечается, что компания по сравнению с прошлым годом увеличила добычу газа на 6%.

Как подчеркнул глава "Нафтогаза" Алексея Чернышева, несмотря на военные действия, специалисты продолжают бурить новые скважины и стабильно наращивать добычу газа.

"Мы делаем все возможное, чтобы гарантировать украинцам постоянное прохождение отопительного сезона на собственном топливе", – подчеркнул Чернышев.  

Заметим, что объемы валовой добычи природного газа в Украине в октябре 2024 года выросли на 2,3% по сравнению с прошлым годом – до 1,663 млрд куб. м. Это самое высокое месячное значение добычи с начала полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, компании Группы "Нафтогаз", а именно АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта", в январе-сентябре 2024 года добыли более 11 млрд кубометров газа, что на 0,7 млрд кубометров больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Добавим, что "Нафтогаз Украины" планирует обеспечить прохождение зимы за счет собственных ресурсов. Кроме того, у компании есть резерв газа, приобретенного за средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Автор:
Светлана Манько