Незаконные автомобили и валюта: что задерживали таможенники на украинской границе в январе

Государственная таможенная служба Украины

В течение первого месяца 2026 таможенными органами было выявлено 799 нарушений таможенных правил. Общая стоимость предметов по этим делам составила 361 млн. грн. По сравнению с январем прошлого года количество нарушений выросло на 8%, а их стоимость — на 23%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

Что изымали чаще всего

По 280 делам о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на 69 млн. гривен. В частности:

  • промышленных товаров на 61,3 млн. грн;
  • продовольственных товаров на 4,2 млн. грн;
  • транспортных средств более чем на 3 млн грн;
  • валюты на 0,2 млн. грн.

Штрафы и поступления в бюджет

По 86 делам о нарушении таможенных правил, в том числе заведенных в предыдущих периодах, таможнями применено административное взыскание в виде штрафа на сумму 1,7 млн грн, взыскано в Госбюджет 5,5 млн грн с учетом дел, рассмотренных за предыдущий период.

Судебные решения

В настоящее время в суд передано более 400 новых дел на общую сумму 184 млн грн. В то же время, судебная система уже вынесла решение в ряде производств (включая те, которые были заведены в 2025 году).

Общая сумма наложенных судами взысканий, включающих конфискацию товаров и штрафные санкции, составила впечатляющие 487 млн. грн .

Напомним, в январе 2026 года Государственная таможенная служба Украины перечислила в государственный бюджет 56,2 млрд грн таможенных платежей, что на 8,8 млрд грн больше, чем в январе прошлого года.

Автор:
Татьяна Бессараб