Незаконні автівки та валюта: що затримували митники на українському кордоні у січні

Митні правопорушення зросли на 8% / Державна митна служба України

Протягом першого місяця 2026 року митними органами було виявлено 799 порушень митних правил. Загальна вартість предметів у цих справах сягнула 361 млн грн. Порівняно з січнем минулого року, кількість порушень зросла на 8%, а їхня вартість — на 23%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України.

Що вилучали найчастіше

У 280 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на 69 млн гривень. Зокрема:

  • промислових товарів на 61,3 млн грн; 
  • продовольчих товарів на 4,2 млн грн; 
  • транспортних засобів на понад 3 млн грн; 
  •  валюти на 0,2 млн грн.

Штрафи та надходження до бюджету

У 86 справах про порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, митницями застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 1,7 млн грн, стягнуто до Держбюджету 5,5 млн грн з урахуванням справ, розглянутих за попередній період.

Судові рішення

Наразі до суду передано понад 400 нових справ на загальну суму 184 млн грн. Водночас судова система вже винесла рішення у низці проваджень (включаючи ті, що були заведені у 2025 році).

Загальна сума накладених судами стягнень, що включають конфіскацію товарів та штрафні санкції, склала вражаючі 487 млн грн.

Нагадаємо, у січні 2026 року Державна митна служба України перерахувала до державного бюджету 56,2 млрд грн митних платежів, що на 8,8 млрд грн більше, ніж у січні минулого року.

Автор:
Тетяна Бесараб