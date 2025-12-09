За 11 месяцев таможня выявила нарушений на 10,9 млрд грн: больше всего – среди промтоваров и авто

В течение января-ноября 2025 таможенные органы выявили 8 851 нарушений таможенных правил на 10,9 млрд гривен. За этот период наложено взысканий на сумму 6,4 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Государственной таможенной службы Украины.

Статистика нарушений

В 3194 делах о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений более чем на 1 млрд гривен. В частности:

промышленных товаров на 699 млн. грн;

транспортных средств более чем на 171 млн грн;

продовольственных товаров на 77 млн грн;

валюты на 75 млн грн.

Конфискация и штрафы

Таможенными органами было применено административное взыскание в виде штрафа на сумму 56 млн грн по 1880 делам. С учетом дел, рассмотренных за предыдущий период, в государственный бюджет взыскано 58 млн грн.

Кроме того, на рассмотрение в суд таможнями передано 5010 дел на сумму свыше 10,5 млрд грн. По результатам рассмотрения судами, общая сумма наложенных взысканий (включая конфискацию товаров и штрафами) составляет 6,4 миллиарда гривен, что включает дела, заведенные в предыдущих периодах.

Напомним, в ноябре 2025 года Государственная таможенная служба Украины перечислила в государственный бюджет 61,9 млрд. грн. таможенных платежей, что на 10,6 млрд. грн. больше, чем в ноябре прошлого года.