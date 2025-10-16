Таможня обновила перечень товаров, которые могут стать объектом антидемпинговых мер

Государственная таможенная служба Украины объявила о дополнении перечня товаров, которые могут быть объектом применения антидемпинговых мер.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ГТСУ .

Таможенная служба сообщает, что в случае установления фактов подделки документов или предоставления ложных данных в отношении страны-производителя, декларант, его представитель или перевозчик теперь обязаны предоставить расширенный пакет документации.

Что потребует таможня:

Бумажные или электронные документы, подтверждающие качество товара.

Документация, удостоверяющая весь маршрут поставки товара от производителя к предприятию.

Потребность в усилении контроля возникла из-за уже установленных таможенными органами фактов подделки документов с недостоверными сведениями о стране происхождения отдельных товаров.

Эти нарушения относятся к товарам, на которые действуют антидемпинговые меры согласно Закону Украины "О защите национального товаропроизводителя от демпингового импорта".

В частности, таможня уже зафиксировала нарушения по болтам (винтам) с квадратным подголовком или усом, диаметром от 6 мм до 20 мм (код 7318 15 95 90), имеющим происхождение из Республики Индия.

Согласно статье 43 Таможенного кодекса Украины такие товары станут объектом повышенного внимания со стороны контролирующих органов.

Применение требований законодательства о подаче документов на отдельные товары, подпадающие под антидемпинговые меры, начинается через 45 дней со дня опубликования соответствующего уведомления на официальном вебпортале Гостаможслужбы.

Напомним, за январь-август 2025 года зафиксировано 828 дел о нарушении таможенных правил. Общая стоимость товаров, ставших предметами правонарушений, превысила 1,59 миллиарда гривен.