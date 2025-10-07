- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
За девять месяцев 2025 года таможенники зафиксировали нарушений более чем на 10 млрд грн
За девять месяцев 2025 года таможенные органы выявили 7289 нарушений таможенных правил на сумму более 10,3 млрд грн.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Налоговой службы.
Таможенные нарушения в Украине
По 2629 делам о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на общую сумму 822,6 млн грн. В частности:
- 589 млн грн - промышленные товары;
- более 146 млн грн - транспортные средства;
- 58 млн грн - продовольственные товары;
- 29 млн грн – валюта.
По 1438 делам о нарушении таможенных правил, в частности заведенных в предыдущие периоды, таможнями наложены административные штрафы на общую сумму 50 млн грн, с которых в Госбюджет взыскано 45 млн грн .
На рассмотрение суда передано 3 997 дел о нарушении таможенных правил на сумму свыше 9,8 млрд грн. По результатам рассмотрения этих и предыдущих дел судами наложено взысканий, включая конфискацию товаров и штрафы, на общую сумму 3,5 млрд грн .
Напомним, во втором квартале 2025 года таможенниками было оформлено около 34 тысяч транзитных деклараций по процедуре совместного транзита NCTS — это рекордный показатель и на 8 тысяч больше, чем в предыдущем квартале.