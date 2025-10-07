За дев'ять місяців 2025 року митники зафіксували порушень на понад 10 млрд грн

За дев'ять місяців 2025 року митні органи виявили 7 289 порушень митних правил на суму понад 10,3 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Державної податкової служби.

Митні порушення в Україні

У 2 629 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на загальну суму 822,6 млн грн. Зокрема:

589 млн грн — промислові товари;

понад 146 млн грн — транспортні засоби;

58 млн грн — продовольчі товари;

29 млн грн — валюта.

У 1438 справах про порушення митних правил, зокрема заведених у попередні періоди, митницями накладено адміністративні штрафи на загальну суму 50 млн грн, з яких до Держбюджету стягнуто 45 млн грн.

На розгляд суду передано 3997 справ про порушення митних правил на суму понад 9,8 млрд грн. За результатами розгляду цих та попередніх справ судами накладено стягнень, включно з конфіскацією товарів та штрафами, на загальну суму 3,5 млрд грн.

Нагадаємо, у другому кварталі 2025 року митниками було оформлено майже 34 тисячі транзитних декларацій за процедурою спільного транзиту NCTS — це рекордний показник і на 8 тисяч більше, ніж у попередньому кварталі.