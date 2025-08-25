Запланована подія 2

17,5 млн грн на деревині: митники викрили масштабну контрабанду лісу на Житомирщині

Митники припинили незаконний експорт лісу з Житомирщини/Держмитслужба

Департамент боротьби з контрабандою Держмитниці та Держлісагентство у Житомирській області виявили 131 випадок незаконного використання сертифікатів походження лісоматеріалів. Їх використовувало одне з місцевих підприємств для експорту деревини.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби.

Виявлено, що для проходження митного контролю підприємство використовувало сертифікати, які були видані для інших партій товару. Загальна кількість пиломатеріалів, експортованих у незаконний спосіб, становить понад 3,8 тис. м3, а їх вартість – 17,5 млн грн.

За виявленими фактами Житомирською митницею складено протоколи про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу України (переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю). 

Про виявлені порушення повідомили до правоохоронних органів, щоб вони розпочали розслідування.

Нагадаємо, Тернопільська обласна прокуратура повідомила про підозру головному лісничому та директору одного з державних лісопідприємств області у службовій недбалості, що призвела до значних збитків. Головний лісничий безпідставно вніс до лісорубних квитків інформацію про можливість проведення 41 рубки рідколісся.

Автор:
Тетяна Бесараб