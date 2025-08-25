Запланована подія 2

17,5 млн грн на древесине: таможенники разоблачили масштабную контрабанду леса на Житомирщине

Департамент борьбы с контрабандой Гостаможни и Гослесагентства в Житомирской области обнаружили 131 случай незаконного использования сертификатов происхождения лесоматериалов. Их использовало одно из местных предприятий для экспорта древесины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы.

Выявлено, что для прохождения таможенного контроля предприятие использовало сертификаты, выданные для других партий товара. Общее количество пиломатериалов, экспортированных незаконным способом, составляет более 3,8 тыс. м3, а их стоимость – 17,5 млн грн.

По выявленным фактам Житомирской таможней составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ст. 483 Таможенного кодекса Украины (перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с утаиванием от таможенного контроля).

Об обнаруженных нарушениях сообщили правоохранительным органам, чтобы они начали расследование.

Напомним, Тернопольская областная прокуратура сообщила о подозрении главному лесничему и директору одного из государственных лесопредприятий области в служебной халатности, что привело к значительным убыткам. Главный лесничий безосновательно внес в лесорубные билеты информацию о возможности проведения 41 рубки редколесья.

Татьяна Бессараб