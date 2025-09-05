Запланована подія 2

Штрафы на 149 млн грн: Киевская таможня назвала самые распространенные нарушения таможенного контроля

Киевская таможня выявила 828 нарушений за 8 месяцев / Depositphotos

За январь-август 2025 зафиксировано 828 дел о нарушении таможенных правил. Общая стоимость товаров, ставших предметами правонарушений, превысила 1,59 миллиарда гривен.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение Киевской таможни.

Наиболее распространенные нарушения:

  • 373 дела – за пересылку гражданами запрещенных товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях (на сумму 2,41 млн грн);
  • 244 протокола – за попытки субъектов ВЭД переместить товары с сокрытием от таможенного контроля (на сумму 406,33 млн грн);
  • 67 дел – за уклонение от уплаты таможенных платежей предпринимателями;
  • 45 дел – за недекларирование товаров гражданами;
  • 52 дела – за недекларирование товаров и транспортных средств коммерческого назначения (8,38 млн грн).

Изъятие и поступление в бюджет

По 645 административным делам таможня изъяла товаров на общую сумму 216,26 млн грн. Среди изъятого наибольшую долю составляют:

  • промышленные товары - на 203,23 млн грн;
  • продовольственные товары на сумму 3,09 млн грн;
  • транспортные средства на сумму 5,3 млн. грн.

За восемь месяцев 2025 года в государственный бюджет поступило 23,1 млн. грн. благодаря работе Киевской таможни по выявлению нарушений. Общая сумма от конфискации, взыскания стоимости предметов правонарушений и штрафов, наложенных таможней и судами, составила 149 млн. грн.

Напомним, в июле 2025 года в государственный бюджет Украины перечислено более 1,6 млрд долларов США таможенных платежей, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Автор:
Татьяна Бессараб