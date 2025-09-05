Запланована подія 2

Штрафи на 149 млн грн: Київська митниця назвала найпоширеніші порушення митного контролю

Київська митниця виявила 828 порушень за 8 місяців

За січень-серпень 2025 року зафіксовано 828 справ про порушення митних правил. Загальна вартість товарів, що стали предметами правопорушень, перевищила 1,59 мільярда гривень.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення Київської митниці.

Найпоширеніші порушення:

  • 373 справи - за пересилання громадянами заборонених товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях (на суму2,41 млн грн);
  • 244 протоколи - за спроби суб’єктів ЗЕД перемістити товари із приховуванням від митного контролю (на суму 406,33 млн грн);
  • 67 справ - за ухилення від сплати митних платежів підприємцями;
  • 45 справ - за недекларування товарів громадянами;
  • 52 справи - за недекларування товарів і транспортних засобів комерційного призначення (8,38 млн грн).

Вилучення та надходження до бюджету

За 645 адміністративними справами митниця вилучила товарів на загальну суму 216,26 млн грн. Серед вилученого найбільшу частку становлять:

  • промислові товари — на 203,23 млн грн; 
  • продовольчі товари на суму 3,09 млн грн;
  • транспортні засоби на суму 5,3 млн грн.

За вісім місяців 2025 року до державного бюджету надійшло 23,1 млн грн завдяки роботі Київської митниці з виявлення порушень. Загальна сума від конфіскації, стягнення вартості предметів правопорушень та штрафів, накладених митницею та судами, сягнула 149 млн грн.

Нагадаємо, у липні 2025 року до державного бюджету України перераховано понад 1,6 млрд доларів США митних платежів, що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Автор:
Тетяна Бесараб