165 мільярдів до бюджету, 33,9 тис. транзитних декларацій: підсумки роботи митниці за ІІ квартал

За підсумками другого кварталу 2025 року митні органи забезпечили 165,7 млрд грн надходжень до держбюджету, навіть в умовах постійних обстрілів та пільг на імпорт критичних товарів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства фінансів.

Успішне завершення скринінгу законодавства у сфері митної політики в Брюсселі підтвердило готовність України до подальшої інтеграції з ЄС. Імплементація митного розділу угоди про асоціацію досягла 91% — один із найвищих показників серед усіх напрямів.

Паралельно зростає обсяг оформлень у межах "митного безвізу": у квітні-червні за процедурою NCTS було зареєстровано рекордні 33,9 тисячі транзитних декларацій. Активно впроваджуються цифрові інструменти, нові спрощення для сумлінного бізнесу та розширюється співпраця з митницями країн ЄС.

Реформа управління у митних органах теж набирає темпів. Затверджено порядок ротації співробітників, введено опитування з використанням поліграфа, оновлено систему оплати праці, створено незалежний Дисциплінарний комітет і презентовано нову HR-стратегію із фокусом на професіоналізм і прозорість.

Рівень довіри до митниці зростає: кількість скарг від бізнесу за квартал зменшилась більш ніж удвічі. Це свідчить про покращення якості послуг, зміцнення партнерства з підприємцями та ефективну реалізацію курсу на системні реформи.

У 2025 році Держмитслужба зосереджена на реформуванні управлінських процесів, розвитку кадрового потенціалу та гармонізації законодавства із нормами ЄС за підтримки міжнародних партнерів.

Додамо, у другому кварталі 2025 року митниками було оформлено майже 34 тисячі транзитних декларацій за процедурою спільного транзиту NCTS — це рекордний показник і на 8 тисяч більше, ніж у попередньому кварталі.