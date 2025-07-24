Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,77

-0,00

EUR

48,98

+0,12

Готівковий курс:

USD

41,72

41,65

EUR

49,25

49,05

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

165 мільярдів до бюджету, 33,9 тис. транзитних декларацій: підсумки роботи митниці за ІІ квартал

митниця
Митні органи забезпечили 165,7 млрд грн надходжень до держбюджету / Depositphotos

За підсумками другого кварталу 2025 року митні органи забезпечили 165,7 млрд грн надходжень до держбюджету, навіть в умовах постійних обстрілів та пільг на імпорт критичних товарів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства фінансів.

Успішне завершення скринінгу законодавства у сфері митної політики в Брюсселі підтвердило готовність України до подальшої інтеграції з ЄС. Імплементація митного розділу угоди про асоціацію досягла 91% — один із найвищих показників серед усіх напрямів.

Паралельно зростає обсяг оформлень у межах "митного безвізу": у квітні-червні за процедурою NCTS було зареєстровано рекордні 33,9 тисячі транзитних декларацій. Активно впроваджуються цифрові інструменти, нові спрощення для сумлінного бізнесу та розширюється співпраця з митницями країн ЄС.

Реформа управління у митних органах теж набирає темпів. Затверджено порядок ротації співробітників, введено опитування з використанням поліграфа, оновлено систему оплати праці, створено незалежний Дисциплінарний комітет і презентовано нову HR-стратегію із фокусом на професіоналізм і прозорість.

Рівень довіри до митниці зростає: кількість скарг від бізнесу за квартал зменшилась більш ніж удвічі. Це свідчить про покращення якості послуг, зміцнення партнерства з підприємцями та ефективну реалізацію курсу на системні реформи.

У 2025 році Держмитслужба зосереджена на реформуванні управлінських процесів, розвитку кадрового потенціалу та гармонізації законодавства із нормами ЄС за підтримки міжнародних партнерів.

Додамо, у другому кварталі 2025 року митниками було оформлено майже 34 тисячі транзитних декларацій за процедурою спільного транзиту NCTS — це рекордний показник і на 8 тисяч більше, ніж у попередньому кварталі.

Автор:
Тетяна Гойденко