Податкова й митниця з 24 липня обмежать перевірки підприємств: деталі

Уряд затвердив план реалізації рішення Ради національної безпеки і оборони України про мораторій на безпідставні перевірки та втручання у роботу бізнесу. З 24 липня податкова й митниця обмежать перевірки для підприємств із низьким ризиком

Як пише Delo.ua, про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко за результатами засідання уряду.

Держава не заважатиме

"Держава не заважатиме тим, хто працює чесно. З 24 липня податкова й митниця обмежать перевірки для підприємств із низьким ризиком. Виняток - високоризикові галузі, як-от обіг підакцизних товарів, де необхідний контроль", - пояснила вона.

Свириденко також зауважила, що впродовж місяця Держрегуляторна служба та міністерства подадуть пропозиції щодо дерегуляції та скорочення зайвих дозволів.

"Також уряд підготує зміни до КПК: відкривати нові провадження щодо бізнесу зможуть лише генпрокурор або керівники обласного рівня. Наш пріоритет - справедливість, а не толерувати вибірковість", - наголосила премʼєр-міністерка.

Мораторій на перевірки бізнесу

21 липня Рада національної безпеки і оборони України запровадила мораторій на перевірки бізнесу державними органами й будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність

Як пояснила Свириденко, натомість запроваджується цифровий контроль і готується реформа правоохоронної системи у сфері підприємництва. За її словами, відтепер контроль здійснюватиметься лише точково - там, де дійсно існують високі ризики.

"Прокуратура та правоохоронні органи вже проводять аудит відкритих справ проти підприємців. За його результатами, 30% цих проваджень - вже закриті", - наголосила Свириденко.