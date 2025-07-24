Налоговая и таможня с 24 июля ограничат проверки предприятий: детали

Правительство утвердило план реализации решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о моратории на безосновательные проверки и вмешательства в работу бизнеса. С 24 июля налоговая и таможня ограничат проверки для предприятий с низким риском

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко по результатам заседания правительства.

Государство не будет мешать

"Государство не будет мешать тем, кто работает честно. С 24 июля налоговая и таможня ограничат проверки для предприятий с низким риском. Исключение - высокорисковые отрасли, например оборот подакцизных товаров, где необходим контроль", - пояснила она.

Свириденко также отметила, что в течение месяца Госрегуляторная служба и министерства подадут предложения по дерегуляции и сокращению лишних разрешений.

"Также правительство подготовит изменения в УПК: открывать новые производства по бизнесу смогут только генпрокурор или руководители областного уровня. Наш приоритет - справедливость, а не терпеть избирательность", - подчеркнула премьер-министр.

Мораторий на проверки бизнеса

21 июля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел мораторий на проверки бизнеса государственными органами и любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность

Как пояснила Свириденко, вводится цифровой контроль и готовится реформа правоохранительной системы в сфере предпринимательства. По ее словам, теперь контроль будет осуществляться лишь точечно - там, где действительно существуют высокие риски.

"Прокуратура и правоохранительные органы уже проводят аудит открытых дел против предпринимателей. По его результатам, 30% этих производств - уже закрыты", - подчеркнула Свириденко.