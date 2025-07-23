Відкриття бізнесу з нуля: з чого почати

Рішення про організаційно-правову форму для бізнесу в Україні — це важливий етап на шляху до його створення. Вибір форми господарювання не тільки визначає складність реєстрації та оподаткування, але й впливає на структуру бізнесу, відповідальність керівників, можливості банкрутства і процедури ліквідації. Редакція ділового порталу Delo.ua підготувала матеріал про особливості ведення ФОП в Україні.

Ключові аспекти вибору організаційно-правової форми

Вважається, що перше, від чого доведеться відштовхуватися при веденні бізнесу в першу чергу – це кількість осіб, які будуть залучені до ведення підприємницької діяльності. Якщо мова йде про одного підприємця з невеликим бізнесом, тут буде ФОП. Це найпростіший і найменш витратний варіант для початку.

А от для тих, хто планує розширення бізнесу, та ще й з партнерською діяльністю як раз ТОВ стане кращим варіантом. Тут можна буде залучати партнерів, розширювати штат працівників та працювати за кордоном.При цьому можна гнучко регулювати внутрішню структуру, зокрема через корпоративні договори та участь у капіталі компанії.

Оподаткування та звітність

Якщо розглядати ФОП, то тут підприємці можуть використовувати спрощену систему оподаткування. В плані звітності вона значно простіша, тож це дозволяє зекономити час на бухгалтерію та зосередитись на розвитку бізнесу.

А от у ТОВ система оподаткування більш комплексна, хоча і дозволяє більш гнучко керувати фінансами. Тобто, ТОВ може обирати між загальною системою оподаткування чи спрощеною. При цьому також користуватися різними податковими пільгами в залежності від виду діяльності.

Фізична особа-підприємець (ФОП): Переваги та недоліки

Фізична особа-підприємець (або ФОП) має як свої переваги, так і певні обмеження. Однією з головних переваг можна назвати просту реєстрацію.

Оформлення ФОП – це швидко та просто. Причому це можна зробити особисто або онлайн через портал "Дія" або сайт Міністерства юстиції. Також тут діє система спрощенного оподаткування, що зменшує податкове навантаження та робить ведення обліку простішим.

А враховуючи те, що тут немає вимог до мінімального стартового капіталу, підприємцю можна розпочати власну справу без значних фінансових вкладень. Для малого бізнесу це неабияка перевага.

Отже, якщо виділити основні переваги ФОП, матимемо наступне:

Просто зареєструватися. Причому, швидко та з мінімальними витратами.

Спрощена система оподаткування . Це означає полегшенне ведення обліку та менше податкове навантаження.

Немає вимог до стартового капіталу . Не треба володіти величезними сумами для початку підприємницької діяльності

Низькі витрати на утримання . В порівнянні з іншими формами бізнесу, витрати на ведення звітності тут значно менші.

Але ж ФОП має і свої недоліки. Один з них – це відповідальність підприємця перед кредиторами та державними органами, а це несе додаткові ризики та навантаження. Ще нюанси ведення такої форми бізнесу можуть передбачати:

Обмеження у веденні бізнесу . А отже деякі види діяльності без ліцензій чи додаткових дозволів здійснити не вийде.

Обмеження щодо кількості працівників. ФОП має обмеження щодо чисельності найманих працівників, залежно від групи оподаткування

Тому для тих, кого недоліки саме ФОП-групи не влаштовують, можна розглянути відкриття ТОВ.

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ): Переваги та недоліки

Головною перевагою ТОВ вважається обмежена відповідальність його учасників. Тут засновники відповідають за зобов'язаннями компанії лише в межах своїх внесків, що значно знижує особисті фінансові ризики.

Крім того, ТОВ має гнучку структуру управління: наприклад, можна залучати інвесторів та ефективно розподіляти ролі між партнерами. В цілому, до додаткових переваг ТОВ входять:

Гнучка структура управління . Тут можна залучати інвесторів та створювати партнерства;

Можливості для масштабування . ТОВ дозволяє значно розширювати бізнес, залучаючи нових партнерів та працівників.

Доступ до міжнародних ринків . Зручно виходити на міжнародний рівень завдяки більш гнучким правовим і фінансовим можливостям

Однак ТОВ має і свої недоліки. Наприклад, його складніше зареєструвати і потрібно більше детальних установчих документів, як-то статут і протоколи засновників. І це ще не всі нюанси:

Більше витрат на ведення бізнесу . Зокрема треба бути готовим до витрати на бухгалтерському супроводі та юридичних послугах.

Більша адміністративна складність . Хоча відповідальність в ТОВ обмежена, ця форма передбачає суворіші вимоги до звітності та податків.

Отже, обирати ФОП чи ТОВ – залежить від характеру діяльності, рівня фінансового ризику та планів щодо розвитку бізнесу. ФОП – це оптимально для невеликого бізнесу або самозайнятості. А от ТОВ краще підходить для масштабних проектів, що потребують захисту інвестицій та можливостей для розширення.

Як зареєструвати бізнес в Україні?

Зареєструвати ФОП можна як особисто, так і онлайн через додаток "Дія" або офіційний портал Міністерства юстиції. Для цього необхідно:

Обрати правильний КВЕД (класифікація видів економічної діяльності). Подати заяву на реєстрацію. Підписати заяву за допомогою КЕП (кваліфікований електронний підпис) для онлайн реєстрації. Отримати витяг з ЄДР про реєстрацію ФОП.

Реєстрація ТОВ

Це більш складна процедура, оскільки для цього потрібно підготувати ряд документів:

протокол засновників;

статут підприємства;

реєстраційна картка.

Плюс для здійснення реєстрації онлайн, необхідно мати КЕП. Однак якщо компанія має індивідуальний статут, реєстрацію доведеться проводити особисто в центрах надання адміністративних послуг або у державного реєстратора.

Юридична адреса та її значення для бізнесу

По суті, це місце, яке буде використовуватися для офіційного зв'язку з органами влади та для отримання кореспонденції. Для ТОВ юридична адреса може не співпадати з фактичною. Тобто офіс може знаходитися в іншому місці, ніж зареєстрована адреса.

Головне, щоб юридична адреса була правильно зареєстрована і відповідала вимогам законодавства. Звісно, якщо хочете уникнути проблем з контролюючими органами та виконати податкові зобов'язання як слід.

Податкова адреса

Тут здійснюється оподаткування підприємства. Зазвичай податкова адреса збігається з юридичною адресою і повинна бути актуальною в Єдиному державному реєстрі. А от якщо змінюється місцезнаходження підприємства, необхідно внести зміни і в податкову адресу через відповідні державні органи.

Після реєстрації бізнесу: Що далі?

Після реєстрації бізнесу перед підприємцем відкривається цілий спектр питань:

яку систему оподаткування вибрати,

як вести звітність,

як оформити трудові відносини,

де взяти необхідні ліцензії, дозволи та сертифікати.

Для всіх цих процесів важливо забезпечити кваліфіковану юридичну та бухгалтерську підтримку.