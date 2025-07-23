Групи ФОП: яку обрати у 2025 році?

Вибір групи ФОП – один з найважливіших кроків при реєстрації підприємницької діяльності. Від правильного вибору залежатиме, скільки податків ви будете платити, які матимете обов’язки, і водночас – які можливості відкриються для вашого бізнесу. У 2025 році існує кілька груп єдиного податку, кожна з яких має свої особливості. На порталі Delo.ua розглянемо, яку групу ФОП краще обрати в залежності від типу діяльності, доходу та кількості працівників.

Яку групу ФОП обрати у 2025 році?

Під час відкриття ФОП нам важливо обрати відповідну групу оподаткування. Це визначає розмір податків, правила ведення бізнесу та можливості для розвитку.

У 2025 році діє кілька груп єдиного податку, кожна з яких має власні особливості..

Перша група ФОП

Найбільш проста, вигідна та зрозуміла категорія для підприємців, що займаються роздрібною торгівлею на ринках або надають побутові послуги, такі як перукарські чи ремонтні роботи.

Що характерно, в цій групі максимальний річний дохід для першої групи не повинен перевищувати 167 мінімальних зарплат, що у 2025 році становить 1 336 000 грн.

Ця група зручна тим, що тут не потрібно використовувати касові апарати та спрощене ведення обліку. Однак є обмеження: наймані працівники не допускаються, а клієнтами можуть бути лише фізичні особи. Основні податкові витрати складають:

Фіксована ставка єдиного податку – 302,80 грн щомісяця;

Обов'язковий військовий збір – 800 грн на рік;

Мінімальний єдиний соціальний внесок (ЄСВ) – 1760 грн на місяць.

Також слід врахувати, що діяльність ФОП першої групи не повинна включати роботу з юридичними особами або інтернет-торгівлю. Це обмежує можливості розвитку, але знижує податкове навантаження.

Друга група ФОП

Підприємці другої групи можуть займатися торгівлею або наданням послуг та мати до 10 найманих працівників. Ліміт річного доходу для цієї групи дещо вищий: 834 мінімальні зарплати (6 672 000 грн у 2025 році).

Ця група стане оптимальним вибором для малого бізнесу, який працює як з фізичними особами, так і з іншими ФОП або юридичними особами. Проте, якщо бізнес передбачає продаж техніки, медичних засобів або надання медичних послуг, без касового апарата вже не обійтись. Податкові витратитут включають:

Єдиний податок у розмірі до 1600 грн на місяць;

Військовий збір у розмірі 800 грн на рік;

Мінімальний ЄСВ – 1760 грн на місяць;

Це буде оптимально для тих, хто вирішив розширювати бізнес.

Третя група ФОП

Найгнучкіший варіант для підприємців із серйозними бізнес-цілями. Ця група більше підходить для тих, хто працює з юридичними особами, бере участь у міжнародній торгівлі або співпрацює з великими компаніями.

Ліміт річного доходу для цієї групи становить 1167 мінімальних зарплат, що в 2025 році складає 9 336 000 грн. Підприємці можуть самостійно обирати режим оподаткування: 3% від доходу при сплаті ПДВ або 5% без ПДВ. Інші податкові зобов'язання включають:

1% військового збору від загального доходу;

ЄСВ у розмірі 1760 грн на місяць.

Тут можна наймати необмежену кількість працівників, що добре для тих підприємств, що планують масштабуватися.

Четверта група ФОП

Категорія створена спеціально для сільськогосподарських підприємців. Щоб відповідати критеріям, не менше 75% доходу має надходити від продажу агропродукції, а у власності підприємця повинні бути земельні ділянки площею від 2 до 20 гектарів. Чим приваблива четверта група ФОП:

Немає обмежень на річний дохід;

Можливість наймати необмежену кількість працівників;

Спрощена система ведення бухгалтерського обліку.

Єдиний податок розраховується залежно від категорії землі та її місцезнаходження. Не забуваймо такоє про інші податкові зобов'язання:

Військовий збір – 800 грн на рік;

Мінімальний ЄСВ – 1760 грн на місяць.

Важливо враховувати, що для переходу на цю систему оподаткування потрібно відповідати вимогам, які стосуються оброблюваної землі та її цільового використання.

Як обрати правильну групу ФОП?

Перед реєстрацією підприємницької діяльності варто ретельно оцінити такі фактори:

Специфіка діяльності. Деякі групи мають обмеження щодо роботи з юридичними особами або певними видами послуг.

Очікуваний дохід. Кожна група має встановлені фінансові ліміти.

Кількість працівників. Якщо планується наймати персонал, слід враховувати дозволену кількість найманих осіб.

Необхідність у касовому апараті. Для певних видів діяльності його використання є обов'язковим.

Обрання оптимальної системи оподаткування вплине на успіх вашого бізнесу, тому варто детально зважити всі фактори та за необхідності проконсультуватися з фахівцями.

У 2025 році підприємцям необхідно враховувати можливі зміни в законодавстві, які можуть вплинути на ставки податків та вимоги до бізнесу. Одним із ключових нововведень для ФОП в 2025 році стала обов'язкова сплата військового збору для всіх груп, незалежно від системи оподаткування. Тому регулярний моніторинг актуальної інформації стане запорукою успішної діяльності.