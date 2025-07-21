Україна готується до впровадження NCTS Фаза 6: Держмитслужба підписала контракт на розробку нової системи

Державна митна служба України уклала контракт на розробку інформаційної системи для переходу на шосту фазу NCTS (New Computerised Transit System) — ключового етапу у цифровій трансформації транзитної системи та поглибленні інтеграції до європейського митного простору.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Держмитслужбу.

NCTS Фаза 6 стане наступним кроком після успішного впровадження п’ятої фази у квітні 2024 року. Тоді Україна виконала зобов’язання, взяті при приєднанні до Конвенції про процедуру спільного транзиту, навіть раніше, ніж окремі країни ЄС.

Нова система відповідатиме сучасним Регламентам ЄС і вимогам MASP-C (Багаторічного стратегічного плану електронної митниці), а також дозволить Україні впроваджувати цифрові процедури спільного транзиту на рівні з державами-членами Євросоюзу. Очікується, що країни ЄС розпочнуть перехід на NCTS Фаза 6 з вересня 2025 року, тоді як Україна планує завершити розробку та впровадження нової версії у 2026 році.

Проєкт реалізується за фінансової підтримки Програми ЄС з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM) у межах загальної підготовки до вступу в ЄС.

Так званий "митний безвіз" дозволяє бізнесу переміщувати товари в режимі спільного транзиту між усіма учасниками Конвенції без митного оформлення на кожному кордоні. Перехід на нову фазу NCTS сприятиме ще більш ефективному та прозорому контролю за переміщенням вантажів.

Нагадаємо, у жовтні 2022 році Україна офіційно приєдналася до Конвенції про спільний транзит (NCTS) та спрощення формальностей з Євросоюзом, тобто так званого "митного безвізу".