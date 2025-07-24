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165 миллиардов в бюджет, 33,9 тыс. транзитных деклараций: итоги работы таможни за ІІ квартал

таможня
Таможенные органы обеспечили 165,7 млрд грн поступлений в госбюджет / Depositphotos

По итогам второго квартала 2025 г. таможенные органы обеспечили 165,7 млрд грн поступлений в госбюджет, даже в условиях постоянных обстрелов и льгот на импорт критических товаров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства финансов.

Успешное завершение скрининга законодательства в сфере таможенной политики в Брюсселе подтвердило готовность Украины к дальнейшей интеграции в ЕС. Имплементация таможенного раздела соглашения об ассоциации достигла 91% — один из самых высоких показателей среди всех направлений.

Параллельно растет объем оформлений в рамках "таможенного безвиза": в апреле-июне по процедуре NCTS было зарегистрировано рекордные 33,9 тысяч транзитных деклараций.

Активно внедряются цифровые инструменты, новые упрощения добросовестного бизнеса и расширяется сотрудничество с таможнями стран ЕС.

Реформа управления в таможенных органах тоже набирает темпы. Утвержден порядок ротации сотрудников, введен опрос с использованием полиграфа, обновлена система оплаты труда, создан независимый Дисциплинарный комитет и презентована новая HR-стратегия с фокусом на профессионализм и прозрачность.

Уровень доверия к таможне растет: количество жалоб от бизнеса за квартал уменьшилось более чем вдвое. Это свидетельствует об улучшении качества услуг, укреплении партнерства с предпринимателями и эффективной реализации курса на системные реформы.

В 2025 году Гостаможслужба сосредоточена на реформировании управленческих процессов, развитии кадрового потенциала и гармонизации законодательства с нормами ЕС при поддержке международных партнеров.

Добавим, во втором квартале 2025 года таможенниками было оформлено около 34 тысяч транзитных деклараций по процедуре совместного транзита NCTS — это рекордный показатель и на 8 тысяч больше, чем в предыдущем квартале.

Автор:
Татьяна Гойденко