Надходження митних платежів зросли: у липні митниця зібрала на 30% більше платежів, ніж торік

У липні 2025 року до державного бюджету України перераховано понад 1,6 млрд доларів США митних платежів, що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2024 року (1,23 млрд доларів).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної митної служби України.

В цілому, у липні 2025 року надходження до бюджету митних платежів склали 65,12 млрд грн, що на 17,18 млрд грн більше ніж у липні 2024 року та на 8,24 млрд грн більше ніж у червні 2025 року.

Згідно з даними митниці, у липні 2025 року Україна імпортувала 3,6 млн тонн товарів — це на 38,1 % більше, ніж торік. При цьому зменшилася частка оподаткованого імпорту, яка тепер становить 85 % проти 94 % у липні 2024 року.

Найбільший приріст надходжень забезпечило ввезення на територію України нафтопродуктів, легкових автомобілів, нафтових газів, сигарет, вугілля та вантажних автомобілів:

Нафтопродукти : імпорт зріс з 671,0 до 769,8 тис. тонн, що дало +6,15 млрд грн.

: імпорт зріс з 671,0 до 769,8 тис. тонн, що дало +6,15 млрд грн. Легкові автомобілі: імпорт зріс з 34,4 до 60,9 тис. тонн, що дало +2,19 млрд грн.

Гази нафтові : імпорт зріс з 88,7 до 118,6 тис. тонн, що дало +0,99 млрд грн.

: імпорт зріс з 88,7 до 118,6 тис. тонн, що дало +0,99 млрд грн. Сигарети : імпорт зріс з 0,3 до 0,8 тис. тонн, що дало +0,87 млрд грн.

: імпорт зріс з 0,3 до 0,8 тис. тонн, що дало +0,87 млрд грн. Вугілля кам'яне, антрацит : імпорт зріс з 144,2 до 407,7 тис. тонн, що дало +0,42 млрд грн.

: імпорт зріс з 144,2 до 407,7 тис. тонн, що дало +0,42 млрд грн. Азотні добрива : імпорт зріс з 91,3 до 181,5 тис. тонн, що дало +0,37 млрд грн.

: імпорт зріс з 91,3 до 181,5 тис. тонн, що дало +0,37 млрд грн. Вантажні автомобілі: імпорт зріс з 6,6 до 9,5 тис. тонн, що дало +0,23 млрд грн.

Разом із тим, у деяких товарних групах спостерігалося зменшення обсягів імпорту та відповідне скорочення митних надходжень. До таких груп зокрема належать електроенергія, акумулятори, гідравлічні турбіни, феросплави та мінеральні й хімічні добрива.

Також зберігається тенденція на зростання обсягу наданих пільг зі сплати митних платежів (з 17,85 млрд грн у липні 2024 року до 29,14 млрд грн у липні 2025 року), внаслідок чого частка оподатковуваного імпорту у структурі загального імпорту знизилася з 94% у липні 2024 року до 85% у липні 2025 року.

Нагадаємо, у липні до держбюджету надійшло майже 163 млрд грн. Основну частину платежів забезпечила Державна податкова служба — 88,9 млрд грн.