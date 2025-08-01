У липні збільшилися надходження митних платежів: держбюджет отримав 65,1 млрд гривень

У липні 2025 року Держмитслужба перерахувала до загального фонду державного бюджету України 65,1 млрд грн митних платежів, що на понад 220 млн грн перевищило очікувані надходження від митниці.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної митної служби України.

Зазначається, що липневі надходження на майже 17,2 млрд грн перевищують показник липня 2024 року, і на більш ніж 8,2 млрд грн більші за суму надходжень у червні 2025 року.

"Попри складні умови, український бізнес продовжує працювати та підтримувати економіку країни, що дозволяє забезпечувати стабільні надходження до Державного бюджету", — зазначили у митній службі.

Нагадаємо, у липні до держбюджету надійшло майже 163 млрд грн. Основну частину платежів забезпечила Державна податкова служба — 88,9 млрд грн.