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В июле увеличились поступления таможенных платежей: госбюджет получил 65,1 млрд гривен

гривны
Гостаможслужба увеличила надежду платежей в бюджет страны. / Depositphotos

В июле 2025 года Гостаможслужба перечислила в общий фонд государственного бюджета Украины 65,1 млрд грн таможенных платежей, что более чем на 220 млн грн превысило ожидаемые поступления от таможни.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной таможенной службы Украины.

Отмечается, что июльские поступления почти на 17,2 млрд грн превышают показатель июля 2024 года, и на более чем 8,2 млрд грн больше суммы поступлений в июне 2025 года.

"Несмотря на сложные условия, украинский бизнес продолжает работать и поддерживать экономику страны, что позволяет обеспечивать стабильные поступления в Государственный бюджет", - отметили в таможенной службе.

Напомним, в июле в госбюджет поступило почти 163 млрд грн . Основную часть платежей обеспечила Государственная налоговая служба - 88,9 млрд грн .

Автор:
Татьяна Ковальчук