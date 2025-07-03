Киевская таможня превысила показатели: более 92,5 млрд грн в госбюджет за полгода

Киевская таможня за первое полугодие 2025 года перечислила в Госбюджет более 92,5 миллиарда гривен от компаний, оформлявших товары в ее зоне деятельности. Эта сумма на 8,1%, или на 6,95 миллиарда гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение Киевской таможни Гостаможслужбы.

Как отмечается в сообщении, среднедневные поступления таможенных платежей выросли до 723 млн грн, что на 9% или на 59,5 млн грн больше, чем в прошлом году.

В частности, в июне 2025 года поступления в госбюджет составили 16,5 млрд грн, что:

на 2,3% или на 362,5 млн грн больше, чем в мае;

больше, чем в мае; на 18,1% или на 2,5 млрд грн больше, чем в июне 2024 года.

Среднедневные поступления за июнь составили 784 млрд грн, что на 12,5% превышает прошлогодний показатель.

Напомним, более 8 миллионов гривен дополнительных поступлений в государственный бюджет обеспечил обновленный подход к пост-таможенному контролю, который начал действовать с 19 апреля 2025 года. Новый формат контроля предусматривает допроверочный анализ таможенных деклараций по завершении таможенного оформления, а также проведение документальных проверок соблюдения таможенного и налогового законодательства.